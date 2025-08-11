جامعه مهندسی به حضور بیشتر مهندسان در حوزه اجرا نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مجتبیزاده، ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور مهندسخبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: در عرصههای مختلف همواره مهندسان را به رعایت اخلاق حرفهای دعوت میکنیم و این موضوع در حیطه خبرنگاری نیز برجسته است.
وی از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه گروههای تخصصی در روزهای آتی خبر داد و گفت: در سالهای گذشته مهندسان به دلیل بخشنامه تعارض منافع تمایلی به حضور در گروههای تخصصی نداشتند و به همین منظور کمیسیون تخصصی به جای گروه تخصصی تشکیل شد.
مجتبی زاده تصریح کرد: برای حل این چالش موضوع رفع تعارض منافع در گروههای تخصصی را پیگیری کردیم و نتیجه لازم حاصل شد، بنابراین در روزهای آینده انتخابات پرشوری برگزار خواهد شد تا افراد توانمند و متخصص در همه گروهها انتخاب شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان خاطرنشان کرد: به دلیل کمبود بودن تعداد اعضای رشته ترافیک در سازمان، انتخابات هیئت رئیسه گروههای تخصصی در این رشته برگزار نخواهد شد.
مجتبی زاده با اشاره به اینکه بخشنامه تعارض منافع هزینه سازمانها را بالا برده است، تصریح کرد: دلیلی برای خارج شدن همه افراد با در نظر داشتن تعارض منافع از خدمات سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و باید ساز و کاری اندیشید تا ضمن رعایت عدالت و حقوق همه اعضا، هزینهها نیز کاهش یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: باید ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان با لحاظ محدودیتها و شفافیت از تعارض منافع خارج شوند، یعنی کارکرد خود را در معرض عموم قرار دهند، کار ارجاعی آنها از متوسط سال گذشته فراتر نرود و فعالیت آنها به شکل حقیقی باشد.
مجتبیزاده با اشاره اینکه در بحث صدور مجوز و بازدید آسانسور در استان شرکت مرتبط نداریم و برای استفاده از خدمات از شرکتهای غیربومی استفاده میکنیم، یادآور شد: این موضوع فرآیند را به ویژه در بخش مسکن ملی طولانی کرده است.
وی بیان کرد: مهندسانی که دارای صلاحیت و علاقهمندی هستند، به ثبت شرکتهای بازرسی آسانسور ورود کنند تا زمینه همکاری خوبی ایجاد شود.
مجتبیزاده به ایجاد توازن بین مسئولیت و کار برای همه دستاندرکاران صنعت ساختمان تاکید کرد و گفت: اگر خواستار کیفیت ساخت و ساز هستیم، باید همه مؤلفههای دخیل در این امر مثل مصالح استاندارد، کارگر ماهر، مجریان صاحب صلاحیت و نظارت در کنار هم شکل گیرد و افرادی که در این صنعت کار میکنند باید در مقابل کار خود پاسخگو باشند.
وی تعداد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان را بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ نفر برشمرد و افزود: مهندسان باید بیشتر کار اجرا را به دست بگیرند و صفنشین نظارت نشوند تا کار ساخت و ساز را از دست افراد غیرمتخصص خارج کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان خاطرنشان کرد: الزام ساخت ساختمانها توسط مجری ذیصلاح در شهرستانها از متراژ ۸۰۰ متر به ۶۰۰ خواهد رسید، بنابراین نیازمند مجری هستیم و مهندسان باید بیشتر در این زمینه ورود پیدا کنند.
