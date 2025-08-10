به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه بعدازظهر یکشنبه به ریاست صادق احمدی فرماندار اهر و با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، رؤسای ادارات مرتبط و رئیس هیأت سوارکاری شهرستان در محل فرمانداری اهر برگزار شد.

بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، این فستیوال روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در پارک ولایت واقع در محور اهر-تبریز میزبان علاقه‌مندان به ورزش سوارکاری خواهد بود.

فرماندار اهر در این نشست با تأکید بر اهمیت برگزاری مطلوب این رویداد ملی، اظهار داشت: این فستیوال که پیشتر با نام جام شهدای ارسباران شناخته می‌شد، از این پس به پاسداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با عنوان جام شهدای اقتدار برگزار خواهد شد.

احمدی همچنین به فرصت‌های تبلیغاتی این رویداد اشاره کرد و افزود: این گردهمایی ملی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، محصولات کشاورزی و صنایع دستی منطقه است که می‌توان با برپایی غرفه‌های نمایشگاهی و جشنواره‌های جانبی مانند جشنواره ذرت، به بهترین شکل از آن بهره برد.

در ادامه این نشست، شوره کندی رئیس هیأت سوارکاری اهر با تقدیر از حمایت‌های فرماندار، برگزاری این رویداد را نشانه‌ای از عزم مسئولان و علاقه مردم به ورزش سوارکاری دانست و گفت: استقبال چشمگیر مردم در دوره‌های گذشته، ما را بر آن داشت تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، چهارمین دوره این فستیوال را با شکوه بیشتری برگزار کنیم.

وی افزود: این رویداد فرصتی استثنایی برای معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و توانمندی‌های متنوع شهرستان اهر در سطح ملی محسوب می‌شود.