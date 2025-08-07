فرماندار اهر: موسیقی اسلحه صلح است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق احمدی فرماندار اهر، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست انجمن موسیقی این شهرستان، با اشاره به اهمیت موسیقی در زندگی روزمره، گفت: هیچ هنرمندی موافق جنگ و جنگطلبی نیست. موسیقی و هنرمندان اسلحه صلح هستند و موسیقی تنها زبان مشترکی است که نیاز به ترجمه ندارد.
وی افزود: موسیقی در ایجاد همبستگی بین فرهنگها و تمدنها نقش بسزایی دارد و بهعنوان دیپلماسی فرهنگی و ابزاری قدرتمند برای انتقال پیامهای غیرسیاسی عمل میکند.
احمدی با گلایه از کمتوجهی به هنرمندان موسیقی، بر ضرورت حمایت از این قشر تأکید کرد و گفت: باید تلاشهای هنرمندان را ارج نهیم و در رفع مشکلات آنان بکوشیم.
وی همچنین از تدوین شناسنامه بزرگان موسیقی اهر خبر داد و یادآور شد: باید یاد و خاطره هنرمندان فقید این حوزه در قالب یک مجموعه ماندگار شود.
فرماندار اهر، راهاندازی نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان موسیقی و تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی را برای معرفی تاریخچه موسیقی منطقه و برگزاری جشنوارههای مختلف در سطوح استانی و شهرستانی پیشنهاد داد.
احمدی با اشاره به نامناسب بودن فرهنگسرای فعلی اهر، گفت: تاریخ و فرهنگ اهر قابل مقایسه با بسیاری از شهرها نیست و مردم این دیار عاشق هنر و موسیقی هستند. انتظار داریم با همت شهرداری، شورای شهر و خیرین، فرهنگسرایی شایسته اهر ساخته شود.
وی همچنین از استفاده از نام مفاخر موسیقی در نامگذاری اماکن عمومی استقبال کرد و از انجمن موسیقی خواست فهرستی از این بزرگان را ارائه دهد.
در پایان، فرماندار اهر از اجرای موسیقی زنده در پارکهای شهر پس از ماههای محرم و صفر خبر داد و گفت: با برنامههای فرهنگی و هنری، فضای پارکها را به محیطی شاد و آرامشبخش تبدیل خواهیم کرد. قطعاً با طنین موسیقی، دیگر صدای منفیای شنیده نخواهد شد.
