به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج‌زاده روز شنبه با اعلام این خبر گفت: در دومین سال اجرای این طرح، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با تعیین محل هزینه‌کرد مالیات خود، در تأمین ۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه‌ها مشارکت کنند.

به گفته وی، طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» این امکان را برای مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها فراهم می‌کند تا به صورت شفاف از محل هزینه‌کرد مالیات‌شان مطلع شوند و حتی خودشان پروژه‌های مورد نظر را انتخاب کنند.

اورج‌زاده با اشاره به نتایج سال گذشته این طرح اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، ۷۳ پروژه نیمه‌تمام استان با اعتبار ۵۶۲ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان معرفی شد که ۹۵.۰۸ درصد این مبلغ، یعنی بیش از ۵۳۴ میلیارد تومان، از محل مالیات پرداختی مؤدیان تأمین گردید. این پروژه‌ها به طور میانگین ۸۵ درصد پیشرفت داشتند و ۳۸ مورد از آن‌ها به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: پروژه‌های سال ۱۴۰۴ در هشت حوزه عمومی، قضائی، دفاعی و امنیتی، آموزش و پرورش عمومی و مهارتی، آموزش عالی و تحقیقات، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، فرهنگ و گردشگری و ورزش، آب و کشاورزی و محیط زیست، سلامت و رفاه اجتماعی و انرژی تعریف شده‌اند.

به گفته وی، حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی با ۱۷ پروژه برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام با محوریت مناطق محروم، بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده و حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری با ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، بیشترین اعتبار مورد نیاز را دارد.

اورج‌زاده یادآور شد: آخرین مهلت مشارکت مؤدیان در این طرح، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ است.

وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش مشارکت مردم در این طرح، روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی استان شتاب بیشتری بگیرد.