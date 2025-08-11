ثبت تردد ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر از مرز مهران 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پایانه شهید رئیسی (برکت) اظهار کرد از ابتدای ماه صفر تاکنون ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده است.

وی از تردد ۱۲۵ هزار زائر از مرز بین‌المللی مهران تا ساعت ۱۲ امروز خبر داد.

کرمی در تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی در مرز مهران، مهم‌ترین چالش کنونی را بحث حمل و نقل عنوان کرد و افزود: بامداد امروز جلسه‌ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نمایندگان و معاونین راهداری استان‌های سراسر کشور، به خصوص استان‌های پرتردد، برگزار شد. در این جلسه تصمیمات لازم برای تامین ناوگان مورد نیاز زائران در ایام بازگشت اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه فراخوان لازم برای استفاده از تمام ظرفیت‌های حمل و نقل کشور و بخش خصوصی داده شده است، اظهار داشت: رئیس قرارگاه و کمیته حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سطح کشور و همچنین مسئولان استانی پیگیر تامین به موقع اتوبوس برای بازگشت زائران در اوج جمعیت هستند.

استاندار ایلام در خصوص وضعیت خدمات‌دهی در پایانه مرزی شهید رئیسی (مهران) نیز گفت: پذیرایی و ارائه خدمات در این پایانه مطلوب است و امکانات لازم برای استراحت زائران، نمازخانه، فضاهای فرهنگی و سایر ملزومات مورد نیاز برای بازگشت زائران تدارک دیده شده است.

کرمی در پایان به پیگیری‌های شخصی خود برای تامین اتوبوس اشاره کرد و افزود: با استانداران چند استان و همچنین مدیران چند شرکت بزرگ حمل و نقل برای تامین اتوبوس مکاتبه و گفتگو کرده‌ایم. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، به ویژه در اوج بازگشت جمعیت، تعداد تردد روزانه در این مرز به ۱۸۰ هزار نفر برسد که این حجم بالا نیازمند تامین گسترده ناوگان حمل و نقل برای جابجایی زائران به مقاصدشان است.