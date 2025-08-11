  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

سه ورزشکار راگبی کرمانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

سه ورزشکار راگبی کرمانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کرمان- مربی تیم راگبی بانوان کرمان از دعوت سه راگبی‌باز این استان به اردوی تیم ملی بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروزه ابراهیمی، مربی تیم راگبی بانوان کرمان از دعوت سه راگبی‌باز این استان به اردوی تیم ملی بانوان خبر داد.

مربی تیم راگبی بانوان کرمان افزود: دنیا هنری، فریده دریایی و دینا گلستانی، سه راگبی‌باز کرمانی، برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به تیم ملی دعوت شده‌اند.

وی گفت: زهرا افشار، دیگر بازیکن کرمانی، نیز ابتدا در لیست دعوت‌شدگان قرار داشت، اما به دلیل رقابت فشرده میان بازیکنان، از ادامه حضور در اردو بازماند.

ابراهیمی با اشاره به اعزام تیم ۱۲ نفره راگبی بانوان ایران به هندوستان، گفت: مسابقات قهرمانی آسیا از ۱۷ آبان ماه در شهر پونا هند برگزار می‌شود.

کد خبر 6557383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها