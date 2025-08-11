سه ورزشکار راگبی کرمانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروزه ابراهیمی، مربی تیم راگبی بانوان کرمان از دعوت سه راگبیباز این استان به اردوی تیم ملی بانوان خبر داد.
مربی تیم راگبی بانوان کرمان افزود: دنیا هنری، فریده دریایی و دینا گلستانی، سه راگبیباز کرمانی، برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا به تیم ملی دعوت شدهاند.
وی گفت: زهرا افشار، دیگر بازیکن کرمانی، نیز ابتدا در لیست دعوتشدگان قرار داشت، اما به دلیل رقابت فشرده میان بازیکنان، از ادامه حضور در اردو بازماند.
ابراهیمی با اشاره به اعزام تیم ۱۲ نفره راگبی بانوان ایران به هندوستان، گفت: مسابقات قهرمانی آسیا از ۱۷ آبان ماه در شهر پونا هند برگزار میشود.
