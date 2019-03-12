راگبی بانوان ایران درغرب آسیا مدعی است

نازنین حسینی در حاشیه برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه بازیکنان حاضر در اردوی آماده سازی آمل، شرایط خوبی دارند و تقریباً به مرز آمادگی نزدیک شدند و تیم ملی راگبری بانوان در غرب آسیا مدعی است.

وی ادامه داد: هرچه از اردوی تیم ملی به سمت مسابقات نزدیک تر می‌شود، تمرینات جدی تر و بازیکنان با انگیزه بالایی برای ثابت کردن توانایی‌های خودشان تلاش می‌کنند.

۱۶ بازیکن دراردوی آمل

سرمربی تیم ملی راگبی بانوان با بیان اینکه نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی با دعوت از ۲۷ بازیکن منتخب استان‌های کشور آغاز شد، گفت: تا پیش از اردوی آمل، تعداد بازیکنان به ۱۶ نفر کاهش یافته و در پایان اردوی آمل نیز دو نفر دیگر از جمع ملی پوشان کنار گذاشته خواهند شد.

حسینی ادامه داد، مرحله نهایی اردوی تیم ملی پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی غرب آسیا در کشور قطر از ۵ فروردین ماه سال ۹۸ در تهران برگزار خواهد شد، گفت: درنهایت از جمع ۱۴ بازیکن مرحله نهایی، ۱۲ نفر مسافر دوحه قطر خواهند شد.

دغدغه اصلی حضور بازیکنان اروپایی در تیم‌های عربی

سرمربی تیم ملی راگبی بانوان با اشاره به اینکه تیم ملی در وضعیت خیلی خوبی به سرمی برد و همه امکانات مورد نیاز در حد انتظار برای تیم ملی در آمل فراهم شده است، گفت: تنها دغدغه که باعث نگرانی کادر فنی تیم ملی شده، احتمال حضور بازیکنان اروپایی در تیم‌هایی نظیر قطر، عمان و امارات هست، که متأسفانه این کشورها با سرمایه گذاری که انجام می‌دهند هر کاری از آنها قابل پیش بینی خواهد بود.

حسینی، افزود: حدود ۷ کشور تاکنون برای نخستین دوره مسابقات راگبی غرب آسیا در کشور قطر اعلام آمادگی کردند و با شرایط اینکه کشورهای این منطقه با توان بازیکنان خودشان راهی مسابقات شوند، به طور اطمینان، بانوان ایران روی سکوی قهرمانی خواهند ایستاد.

وی یادآور شد: با بازیکنانی که در اردوی تیم ملی هستند، این توانمندی در بازیکنان تیم ملی وجود دارد و می‌توان به کسب سکو در مسابقات قهرمانی غرب آسیا امیدوار بود.

به گزارش مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان اعزامی به مسابقات غرب آسیا از ۱۴ اسفندماه به میزبانی هیأت انجمن ورزشی شهرستان آمل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی در حال برگزاری است.

این اردو تا ۲۴ اسفندماه در آمل ادامه خواهد داشت و پس از آن مرحله پایانی اردوی آماده سازی تیم ملی پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی غرب آسیا از ۵ فروردین ماه سال ۹۸ در تهران برگزار خواهد شد.

مسابقات راگبی دختران غرب آسیا از ۱۴ فروردین ماه سال ۹۸ در دوحه قطر برگزار می‌شود.