ثبت ملی ساختمان پلار؛توقف نوسازی غیرمجاز برای احیای هویت چهارباغ عباسی

امیرکرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ثبت ساختمان پلار اظهار کرد: این ساختمان جز معدود آثار باقی‌مانده از دوره‌های گذار معماری در خیابان چهارباغ است. معماری شاخص خاص دوره پهلوی دارد و مانند پاساژ سلطانی قدیم نمونه‌های کمی از این دست در شهر ما باقی مانده است.

وی افزود: خیابان چهارباغ در طول تاریخ دچار تغییرات تخریب‌های زیادی شده است. این ساختمان‌ها که معماری‌شان متعلق به دوره پهلوی اول است نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی این خیابان دارند.

تلاش‌ها برای جلوگیری از تخریب ساختمان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان به مشکلات مربوط به حفظ این اثر اشاره کرد و توضیح داد: متأسفانه ساختمان پلار در اختیار یک خیریه است که قصد دارد به دلیل وجود زمین بزرگی در پشت آن این ساختمان را تخریب ساختمان جدیدی بسازد. این موضوع چندین سال است که در حال پیگیری است ما بارها به آن‌ها حتی سازمان اوقاف نامه زدیم تا این ساختمان را مرمت کنند از تخریب آن جلوگیری شود.

وی ادامه داد: علیرغم تمایل نداشتن خیریه به مرمت، ما به طور جدی مقابل این تخریب ایستاده‌ایم پرونده ثبت ملی ساختمان پلار را با چندین دلیل مهم به شورای ملی میراث فرهنگی ارائه کردیم. خوشبختانه این شورا رأی مثبت داد اکنون این اثر در فهرست ملی ثبت شده است.

ساختمان پلار اصفهان

ثبت ملی؛ فرصتی برای احیای هویت چهارباغ

کرم زاده تاکید کرد: ثبت این ساختمان در فهرست آثار ملی باعث می‌شود حداقل بخشی از هویت تاریخی خیابان چهارباغ حفظ شود سبک معماری دوره پهلوی که ترکیبی از معماری ایرانی مدرن آن دوره است در این خیابان زنده بماند.

وی گفت: هدف ما این است که مرمت ساختمان پلار در حد اندازه مرمت هتل عباسی که هم اکنون احیا شده انجام شود تا این بنا نه تنها حفظ شود بلکه به نقطه‌ای برای معرفی معماری دوره پهلوی در شهر تبدیل شود.

وضعیت کنونی آینده ساختمان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره وضعیت فعلی ساختمان اظهار کرد: با وجود ثبت ملی هنوز خیریه متولی این ساختمان تمایل به مرمت حفاظت ندارد حتی در مواردی مشاهده شده که تخریب عمدی انجام می‌شود. ما به طور مکرر مکاتبه کرده‌ایم از مراجع بالاتر هم خواسته‌ایم این موضوع را پیگیری کنند.

وی در پایان افزود: بهره‌برداری جدید ساختمان نیز تنها در صورتی مجاز است که بدنه اصلی بنا حفظ شود تغییرات در قسمت زمین پشتی انجام شود. این یک فرصت است تا با حفظ نما عناصر شاخص معماری، این اثر به شکلی احیا شود که در خدمت شهر فرهنگ ما باشد.