به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضائی در حاشیه نشست شورای مدیران این معاونت، با دعوت از کارکنان حوزه رسانه و اطلاعرسانی، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و شهدای عرصه رسانه بهویژه شهید صارمی، به اهمیت روزافزون و لزوم ارتباط مستمر با رسانهها و خبرنگاران تاکید کرد.
وی گفت: ساخت و اقناع افکار عمومی توسط رسانهها اتفاق میافتد. رسانه میتواند هم واقعیات را به درستی نمایش دهد و درک دقیقی را برای مردم ایجاد کند و در عین حال این توانایی را دارد که قلب واقعیت کند و حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد.
جهانگیر افزود: حساسیت کار رسانهها نسبت به گذشته دو چندان شده است و ابعاد تهاجماتی که دنیای استکبار در حوزه رسانهای ایجاد میکند نیز روز به روز بیشتر شده است.
نقش رسانه در ترویج افکار بسیار کلیدی است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه رسانهها را رکن چهارم دموکراسی و حاکمیت میدانند گفت: زمانی که رسانه تبدیل به قوهای شده که میتواند عملکرد دیگر قوا را به چالش بکشاند، یعنی همگی باید این رکن را به عنوان یکی از ارکان مهم سیاسی و اجتماعی بپذیریم و در کنشگریهای خود به کار گیریم. به همین دلایل است که در جنگ ۱۲ روزه در کنار مراکز هستهای و دانشمندان هستهای و مراکز نظامی مرکز صداوسیمای ما را هم مورد حمله قرار داد و ارتباط اینها با هم نشاندهنده مرکز تولید قدرت است و نشان میدهد که مرکز نظامی و هستهای ما و مرکز رسانهای ما به یک اندازه تولید قدرت دارد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور در ادامه، رسانهای شدن را یکی از ویژگیهای بارز عصر کنونی دانست و گفت هیچ حوزهای وجود ندارد که متأثر از رسانهها نباشد. به این اعتبار کارگزاران، تولیدکنندگان محتوا و خبرنگاران، در این عصر پیامآور تغییرند. نام خبرنگار همواره با پیام و حقیقت گره خورده است و از این بابت رسالت خبرنگاران بسیار بزرگ و مهم است.
وی گفت: ما باید صدای خود را به جهانیان برسانیم چراکه صدای حق است و این صدا میتواند تولید قدرت کند و لذا ما خواستار این قدرت اجتماعی هستیم و باید از کسانی که در این عرصه خدمت میکنند حمایت و تقدیر کنیم. در این عرصه بهویژه از خبرنگاران قضائی و اجتماعی تقدیر ویژه میکنیم و امیدواریم همواره صدای حق و عدالت باشند.
جهانگیر در پایان نشست به مناسبت روز خبرنگار از کارکنان دبیرخانه ارتقای آگاهیهای عمومی و اطلاعرسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تقدیر و تشکر کرد.
