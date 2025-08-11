به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که تهران به شرط رفع تحریم‌های یکجانبه واشنگتن، با محدود کردن برنامه هسته‌ای خود موافقت خواهد کرد.

همچنین به گفته تخت روانچی، این محدودسازی برای مدت‌زمانی مشخص خواهد بود. وی نسبت به کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم نیز ابراز تمایل کرده است.

مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران به دلیل درخواست واشنگتن برای برچیدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم که با مخالفت جمهوری اسلامی مواجه شده، به بن‌بست خورده است. همچنین در آستانه دور ششم مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا به میانجی‌گری عمان، ایران هدف حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت که واشنگتن نیز در ادامه با پیوستن به تل‌آویو، تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف بمباران قرار داد.

تخت‌روانچی در این گفتگو، میزان کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم را مشخص نکرده اما تاکید کرده است که «توقف غنی‌سازی غیرممکن است.»

وی ضمن متهم کردن آمریکا به «فریبکاری و تظاهر به مذاکره»، تاکید کرد که «ما آماده مشارکت در مذاکرات هستیم.» دیپلمات ارشد ایرانی همچنین خواستار پاسخگویی آمریکا و ذکر دلایل حمله و تجاوز به خاک ایران به منظور «ایجاد گفت‌وگویی صادقانه» شد و تاکید کرد که در طول مذاکرات موضوع «دریافت غرامت از آمریکا» مطرح خواهد شد.

تخت روانچی همچنین گفت که از طریق کشوری میانجی به تماس با آمریکا ادامه خواهد داد اما از گمانه‌زنی درباره زمان ازسرگیری مذاکرات خودداری کرد.