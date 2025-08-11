نمایش آثار هنری قرآنی در مسیر زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره قرآن کریم آستان قدس حسینی، تحت نظارت دبیرخانه کل، نمایشگاه هنری سالانه خود ویژه زیارت اربعین حسینی را راه‌اندازی کرد.

این نمایشگاه در مسیر زائران در نزدیکی شهرک امام حسن مجتبی (ع) تحت نظارت مرکز قلم این اداره که در خوشنویسی عربی و هنرهای اصیل اسلامی تخصص دارد، راه‌اندازی شده است.

وسام الدلفی، رئیس مرکز رسانه‌ای اداره قرآن کریم آستان قدس حسینی گفت: ما تمام مقدمات راه‌اندازی این نمایشگاه را که شامل آثار هنری قرآنی متنوع و کارهایی از کشورهای مختلف جهان است که از طریق نمایشگاه‌های برگزار شده توسط این اداره در منطقه بین الحرمین در کربلا جمع‌آوری شده است، به علاوه آثار هنری نادر، از جمله مجسمه‌های هنرمندان اندونزی، را تکمیل کرده‌ایم.

وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه برجسته کردن ظلم علیه امام حسین (ع)، سخنان اهل بیت (ع) و آیات قرآنی که به حادثه دردناک کربلا اشاره دارند، است.

الدلفی تأکید کرد: همچنین این یک تجربه فرهنگی و هنری است که روح زیارت اربعین حسینی را بیان می‌کند و هنر اصیل را با پیام نهضت حسینی پیوند می‌دهد و بستری برای آگاهی و تعامل در سفر زائران ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: این نمایشگاه پیش از این در استان بصره با همکاری شعبه دارالقرآن الکریم در منطقه القرنه در مسیر زائران برگزار شده بود.

این نمایشگاه بیش از چهار روز در آنجا برگزار شد و پنجشنبه گذشته به مکان فعلی خود در کربلا منتقل شد و تا پس از زیارت اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

الدلفی در پایان گفت: این نمایشگاه بخشی از برنامه‌های سالانه اداره قرآن کریم در مسیر زائران اربعین حسینی است که برای ترویج هویت قرآنی و ارائه پیام نهضت حسینی به سبکی هنری که حروف و رنگ‌ها را با هم ترکیب می‌کند، برگزار می‌شود.