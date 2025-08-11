به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسا، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت نامطلوب سرانه آموزشی در شهر تهران گفت: در پایتخت، ما با دو چالش عمده روبه‌رو هستیم؛ از یک‌سو بخش زیادی از مدارس به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی هستند و از سوی دیگر برای رسیدن به میانگین سرانه آموزشی کشوری، بیش از ۷ هزار کلاس درس جدید مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه چندین طرح به صورت هم‌زمان برای جبران این کمبود در حال اجراست، افزود: خوشبختانه با ورود جدی دولت و شخص رئیس‌جمهور به موضوع نهضت مدرسه‌سازی، امروز بسیاری از ارگان‌ها به میدان آمده‌اند. ما از ظرفیت‌های مختلفی همچون شهرداری‌ها، سازمان‌های مولد و منابع املاک بلااستفاده آموزش و پرورش استفاده می‌کنیم تا این کمبود جبران شود.

پارسا ادامه داد: در برخی موارد املاک غیرقابل استفاده یا کم‌بازده را به دارایی‌های مولد تبدیل کرده‌ایم و ارزش افزوده حاصل از آن را به سمت پروژه‌های مدرسه‌سازی هدایت می‌کنیم. همچنین در راستای مردمی‌سازی که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست، هم‌اکنون ۶۲ پروژه مدرسه‌سازی مردمی در شهر تهران تعریف شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در پایان اظهار امیدواری کرد: اگر همین روند و شتاب فعلی ادامه پیدا کند و همه دستگاه‌ها در کنار آموزش و پرورش بایستند، می‌توانیم در بازه‌ای حدود ۱۰ سال آینده هم مدارس فرسوده را بازسازی کنیم و هم از نظر تراکم دانش‌آموزی به میانگین کشوری برسیم.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های رئیس‌جمهور در زمینه آموزش و پرورش افزود: نهضت مدرسه‌سازی امروز به یک مسئولیت اجتماعی فراگیر تبدیل شده که مشارکت نهادها در آن می‌تواند به توسعه فضای آموزشی کشور و ایفای نقش اجتماعی آن‌ها منجر شود.