به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در تذکری به سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر لزوم حل مشکل بیمه کارکنان بانک‌های ادغامی در بانک سپه تاکید کرد.

متن این تذکر به شرح زیر است:

خلاصه تذکر: لزوم حل مشکل بیمه کارکنان بانک‌های ادغامی در بانک سپه

شرح تذکر:

کارکنان بانک‌های ادغامی در بانک سپه (با سابقه ۱۰ تا ۲۵ سال) که قبل از ادغام مشمول قانون کار سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند و از کل حقوق و مزایای آنان بیمه کسر می‌شد، متأسفانه بانک سپه بعد از ادغام، میزان مبلغ بیمه بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی آنان را کاهش داده است و این اقدام با توجه به اینکه کارکنان این بانک‌ها سال‌ها از کل حقوق و مزایای‌شان بیمه کسر شده است و اکنون به یکباره پرداختی بیمه آنان به صندوق تنزل یافته، علاوه بر تضییع حقوق، در زمان بازنشستگی نیز با مشکل جدی پایین بودن پرداختی حقوق روبرو خواهند شد.

لذا ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا مشکل بیمه این گروه از کارکنان حل شود.