به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی مینی‌گلف در حالی قرار است ۲۵ مردادماه تا ۳ شهریورماه به میزبانی شهر آرسنبرگ آلمان برگزار شود که به دلیل تعطیلی و عدم ارائه خدمات کنسولی سفارت آلمان و صادر نشدن ویزا، حضور تیم ملی مینی‌گلف ایران در این رقابت‌ها لغو شد.

گفتنی است تیم ملی مینی‌گلف ایران برای حضور در مسابقات جهانی آلمان دو مرحله اردو برگزار کرده بود و قرار بود مرحله سوم اردوها اواسط مرداد و پیش از اعزام به مسابقات جهانی آلمان برگزار شود که با توجه به ارائه نشدن خدمات کنسولی از سوی سفارت آلمان تیم ملی موفق به دریافت ویزا نشد و شانس حضور در این رقابت‌ها را از دست داد.

تیم ملی مینی‌گلف بانوان و آقایان برای حضور در این رقابت‌ها ۶ مینی گلفر خانم و ۱۲ مینی گلفر آقا را به اردوی انتخابی دعوت کرد و بعد از انجام تمرینات و اسکورگیری نفرات اصلی تیم ملی از مردادماه با حضور در اردوهای آمادگی، سخت‌ترین تمرینات و اسکورگیری‌های پیاپی را زیر نظر انجمن مینی‌گلف در سایت مینی‌گلف دهکده سنگی اردبیل و زمین مینیاتور مینی‌گلف در شهرستان خلخال این استان پشت سر گذاشت و در اوج آمادگی فنی، فیزیکی، تکنیکی و روحی بود.