  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

استقلال قهرمان لیگ گلف بانوان شد/ تیمداری آبی ها در بخش مردان

استقلال قهرمان لیگ گلف بانوان شد/ تیمداری آبی ها در بخش مردان

قرار است باشگاه استقلال برای فصل آینده در لیگ گلف آقایان هم تیمداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال امسال برای نخستین بار در لیگ کشوری گلف بانوان تیمداری کرد و با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را به دست آورد.

با توجه به این موفقیت باشگاه استقلال تصمیم دارد برای فصل آینده در بخش مردان نیز تیمداری کند و به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این رشته ورزشی ادامه دهد.

لازم به ذکر است که گلف ایران آماده می‌شود تا در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز شرکت کند.

کد مطلب 6835085
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها