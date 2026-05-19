استقلال قهرمان لیگ گلف بانوان شد/ تیمداری آبی ها در بخش مردان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال امسال برای نخستین بار در لیگ کشوری گلف بانوان تیمداری کرد و با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را به دست آورد.



با توجه به این موفقیت باشگاه استقلال تصمیم دارد برای فصل آینده در بخش مردان نیز تیمداری کند و به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این رشته ورزشی ادامه دهد.



لازم به ذکر است که گلف ایران آماده می‌شود تا در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز شرکت کند.