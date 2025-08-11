سینماها پنجشنبه تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سینماهای سراسر کشور به دلیل فرا رسیدن اربعین حسینی از غروب روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پایان روز پنجشنبه ۲۳ مرداد تعطیل هستند.

سینماها روز پنجشنبه ۲۳ مرداد به طور کامل تعطیل هستند و بلیت‌فروشی آثار در سایت‌های فروش بلیت متوقف شده است.

در حال حاضر فیلم‌های «مرد عینکی»، «زن و بچه»، «پیر پسر»، «اتاقک گلی»، «صددام»، «فرمانروای آب»، «آنجا همان ساعت»، «غیبت موجه»، «جزایر قناری»، «خانه ارواح»، «زعفرانیه ۱۴ تیر»، «مرجان»، «پسردلفینی»، «رویا شهر» و «زیبا صدایم کن» روی پرده سینما درحال اکران هستند.