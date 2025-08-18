سینماها ۳۱ مرداد و ۲ شهریور تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سینماهای سراسر کشور جمعه ۳۱ مرداد و یکشنبه ۲ شهریور همزمان با رحلت رسول اکرم، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) به طور کامل تعطیل هستند.

سینماها از غروب پنجشنبه تا پایان روز جمعه تعطیل هستند. شنبه صبح تا غروب بلیت‌فروشی سینماها انجام می‌شود و سپس تا پایان یکشنبه مجدد سینماها تعطیل می‌شود.

در حال حاضر فیلم‌های «مرد عینکی»، «زن و بچه»، «پیر پسر»، «اتاقک گلی»، «صددام»، «فرمانروای آب»، «آنجا همان ساعت»، «غیبت موجه»، «جزایر قناری»، «خانه ارواح»، «زعفرانیه ۱۴ تیر»، «مرجان»، «پسردلفینی»، «رویا شهر» و «زیبا صدایم کن» روی پرده سینما درحال اکران هستند.