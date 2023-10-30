به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان درگزین اظهار کرد: هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه با شعار آینده خواندنی است برگزار می‌شود.آینده خواندنی، بر جامعه‌ای دانش بنیان تأکید می‌کند که داده‌ها، اطلاعات و مدیریت آنها نقش به سزایی دارند.

وی با بیان اینکه در هفته کتاب هم افزایی همه دستگاه‌ها باعث بهبود شرایط فرهنگی جامعه می‌شود، افزود: همایش انجمن کتابخانه‌های عمومی استان در هفته کتاب با حضور همه اعضای حقوقی و حقیقی ۳۲ انجمن استان برگزار می‌شود و مسابقه کتابخوانی در هفته کتاب برگزار خواهد شد.

وی افزود: همه شهرداری‌ها ما را کمک کنند تا فضای شهر با بو و عطر کتاب آکنده شود و از پوستر هفته کتاب در شهرستان‌ها نیز رونمایی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان از راه اندازی محافل قرآنی در سراسر کتابخانه‌های استان خبر داد و افزود: در پاسخ به اهانت‌های انجام شده اقدامات مقتضی از سوی کتابخانه ها انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام مرتضی هاشمی، امام جمعه قروه درگزین نیز در این نشست اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی بهترین بستر برای مقابله با تهاجم دشمن در فضای مجازی هستند، بنابراین کودکان و نوجوانان را به سمت کتابخانه‌ها سوق دهیم و کتاب‌های خوب را به نسل جدید معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه همه کتاب‌های مناسب از مباحث اسلامی نشأت گرفتند، افزود: کلمه به کلمه قرآن دنیای بیکرانی از حرف است، بنابراین مباحث اسلامی باید به درستی تبیین شود. کتاب‌ها غذای فکر و روح هستند.

کمیل خواستان، فرماندار شهرستان درگزین در این نشست با بیان اینکه اتفاقاتی که در غزه برای مردم به ویژه کودکان و زنان در حال رخ دادن است را محکوم می‌کنیم، اظهار کرد: اگر امروز در حوزه کتاب و کتابخوانی و فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، نتیجه آن را در آینده می‌بینیم، احداث کتابخانه استاندارد درگزین پیشرفت مناسبی داشته است و همه باید کمک کنند که این پروژه مهم به اتمام برسد. برای پروژه‌های فرهنگی شهرستان اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه ما سفیران فرهنگ هستیم و در شرایطی که دشمن با تمام توان به دنبال تبلیغ اهداف خود است و انسانیت را وارونه جلوه می‌دهد، با تمام توان از فرهنگ بگوییم افزود: در حوزه کتاب و کتابخوانی برای افزایش جامعه مخاطب خود راهکار ارائه دهیم همه باید دغدغه این را داشته باشیم که بر مخاطبان حوزه کتاب و کتابخوانی بیافزاییم.

محمد بیات، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان درگزین نیز در این نشست اظهار کرد: چهار کتابخانه عمومی شامل ۲ کتابخانه شهری و ۲ کتابخانه روستایی با زیربنای یک هزار و ۴۳۵ متر مربع و داشتن ۴۴ هزار و ۷۰۹ نسخه کتاب در شهرستان درگزین فعالیت می‌کند ،۲ هزار و ۵۶۶ نفر عضو کتابخانه‌های عمومی شهرستان هستند که ۶.۹۴ درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می‌دهند، با ساخت کتابخانه استاندارد سرانه زیربنای کتابخانه‌های عمومی در شهرستان ۲ برابر می‌شود.

وی در تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در کتابخانه‌های عمومی در دولت سیزدهم تصریح کرد: ۸۰۰ میلیون ریال در کتابخانه عمومی آیت‌الله فیاضی روستای نیر، ۹۰۰ میلیون ریال در کتابخانه آیت‌الله حائری شهر کرفس، ۷۰۰ میلیون ریال برای کتابخانه علامه دهخدا و ۳ میلیارد ریال در کتاب خانه آیت‌الله شاهنجرینیبرای تجهیز و تعمیر هزینه شده است ،۱۸ میلیارد ریال دیگر نیز برای کتابخانه آیت‌الله شاهنجرینی تخصیص داده شده است وهمچنین سال گذشته ۳۲ میلیارد ریال و امسال ۳۰ میلیارد ریال به پروژه کتابخانه استاندارد تخصیص داده شده است، همچنین اداره کل کتابخانه‌های عمومی نیز جدای از شهرستان برای این کتابخانه بودجه در نظر گرفته است.