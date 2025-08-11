عرضه اعتباری بیش از ۱۲ همت محصول پتروشیمی در تیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در تیر ۱۴۰۴، ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان محصول پتروشیمی در بورسهای کالایی عرضه شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال برای عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی ۹.۵ هزار میلیارد تومان بود.
میزان کل عرضهها در تیر امسال ۷۷۶ هزار و ۴۷۰ تن بود که ۲۰۷ هزار و ۴۴۷ تن معادل ۲۷ درصد کل بهصورت اعتباری عرضه شده است.
براساس بررسی موانع تولید صنایع تکمیلی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین چالشهای فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور برای خرید مواد اولیه شناسایی شد، بنابراین افزایش فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی با استفاده از همه ظرفیتهای موجود شرکتهای پتروشیمی بهمنظور رونق واحدهای تولیدی و تسهیل تأمین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش بهعنوان راهبردی برای آن هدفگذاری شد.
تقویت و توسعه صنایع تکمیلی همسو با تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و متناسب با توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور افزون بر تأمین نیاز داخل، جلوگیری از خامفروشی و واردات محصولات پتروشیمی و اشتغالزایی، تأثیری مهم در ارزآوری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان دارد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ترغیب شرکتهای پتروشیمی به عرضه اعتباری محصولات، افزایش این روند را در دستور کار دارد تا کمک شایانی به توسعه متوازن صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش شود.
