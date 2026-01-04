  1. اقتصاد
عرضه اعتباری ۱۵ همت محصولات پتروشیمی در آبان

مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان محصولات پتروشیمی در آبان ۱۴۰۴ به‌صورت اعتباری در بورس‌های کالایی به صنایع پایین‌دستی عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مقدار کل عرضه‌ها در آبان به ۷۲۸.۲۰۱ تن رسید که ۲۱۶.۲۸۸ تن آن به‌صورت اعتباری بود، به‌صورتی که عرضه اعتباری نسبت به کل عرضه‌ها ۳۰ درصد و مقدار معامله‌ها به‌صورت اعتباری ۸۳.۳۶۴ تن بوده است.

بر اساس عارضه‌یابی موانع تولید صنایع تکمیلی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور برای خرید مواد اولیه شناسایی شد، بنابراین افزایش فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور رونق واحدهای تولیدی و تسهیل تأمین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش به‌عنوان راهبردی برای آن هدف‌گذاری شد.

تقویت و توسعه صنایع تکمیلی همسو با تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و متناسب با توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور افزون بر تأمین نیاز داخل، جلوگیری از خام‌فروشی و واردات محصولات پتروشیمی و اشتغال‌زایی، تأثیری بسزا در ارزآوری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان دارد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ترغیب شرکت‌های پتروشیمی به عرضه اعتباری محصولات، به جد افزایش این روند را در دستور کار دارد تا کمک شایانی به توسعه متوازن صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش شود.

فاطمه صفری دهکردی

