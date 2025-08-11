  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

«کنتور» از پنجم شهریور وصل می‌شود

«کنتور» از پنجم شهریور وصل می‌شود

نمایش «کنتور» به کارگردانی حسین حیاتی در تماشاخانه هیلاج روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کنتور» به نویسندگی و کارگردانی حسین حیاتی از پنجم شهریور در تماشاخانه هیلاج به صحنه می‌رود. داستان این اثر که اقتباسی آزاد از نمایشنامه «کمدی سیاه» نوشته پیتر شفر است، در مورد یک جمع دوستانه است که با قطع شدن کنتور برق در آن، حقایقی روشن می‌شود.

«کنتور» بعد از «یه گوشه از دایره» و «کابوس‌مند» سومین تجربه نویسندگی و کارگردانی حسین حیاتی در عرصه نمایش است، این اثر از فضای تلخ نمایش «کابوس‌مند» فاصله گرفته و با کمدی موقعیت داستانش را روایت می‌کند.

نمایش «کنتور» به تهیه‌کنندگی مهدی اشرافی تازه‌ترین اثر گروه هنری پارادوکس می‌باشد.

کد خبر 6557521
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها