به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کنتور» به نویسندگی و کارگردانی حسین حیاتی از پنجم شهریور در تماشاخانه هیلاج به صحنه می‌رود. داستان این اثر که اقتباسی آزاد از نمایشنامه «کمدی سیاه» نوشته پیتر شفر است، در مورد یک جمع دوستانه است که با قطع شدن کنتور برق در آن، حقایقی روشن می‌شود.

«کنتور» بعد از «یه گوشه از دایره» و «کابوس‌مند» سومین تجربه نویسندگی و کارگردانی حسین حیاتی در عرصه نمایش است، این اثر از فضای تلخ نمایش «کابوس‌مند» فاصله گرفته و با کمدی موقعیت داستانش را روایت می‌کند.

نمایش «کنتور» به تهیه‌کنندگی مهدی اشرافی تازه‌ترین اثر گروه هنری پارادوکس می‌باشد.