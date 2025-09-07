  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

بازیگران نمایش «لمس» معرفی شدند

گروه بازیگران نمایش «لمس» به کارگردانی علیرضا تاجیک معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، گروه بازیگران نمایش «لمس» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا تاجیک که از مهر امسال در تماشاخانه هیلاج روی صحنه می‌رود معرفی شدند.

مرتضی کوهی، ملیحه مقیمی اسفندآبادی، رومینا نیک‌اندیش، مهدی هاشم‌آبادی و طاهره غفاری در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین ضحا رجایی‌فر، نریمان شامانی و پرهام کیانی نیز بازیگران کودک و نوجوان این نمایش هستند که در کنار بازیگران حرفه‌ای تئاتر روی صحنه می‌روند.

در خلاصه داستان نمایش «لمس» آمده است: اون نمیخواد بفهمه که چرا لمس دست‌های من مهمه!

در این نمایش ملیحه مقیمی‌اسفندآبادی به عنوان مشاوره کارگردان، مهدی مقیمی‌اسفندآبادی به عنوان مدیر پروژه و محسن صفری به عنوان مدیر تولید و زهرا شایان‌فر به عنوان مدیر روابط عمومی و تبلیغات همکاری می‌کنند.

