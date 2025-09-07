بازیگران نمایش «لمس» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، گروه بازیگران نمایش «لمس» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا تاجیک که از مهر امسال در تماشاخانه هیلاج روی صحنه میرود معرفی شدند.
مرتضی کوهی، ملیحه مقیمی اسفندآبادی، رومینا نیکاندیش، مهدی هاشمآبادی و طاهره غفاری در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
همچنین ضحا رجاییفر، نریمان شامانی و پرهام کیانی نیز بازیگران کودک و نوجوان این نمایش هستند که در کنار بازیگران حرفهای تئاتر روی صحنه میروند.
در خلاصه داستان نمایش «لمس» آمده است: اون نمیخواد بفهمه که چرا لمس دستهای من مهمه!
در این نمایش ملیحه مقیمیاسفندآبادی به عنوان مشاوره کارگردان، مهدی مقیمیاسفندآبادی به عنوان مدیر پروژه و محسن صفری به عنوان مدیر تولید و زهرا شایانفر به عنوان مدیر روابط عمومی و تبلیغات همکاری میکنند.
نظر شما