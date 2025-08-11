  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

وینگر ۲۳ ساله اهوازی به استقلال خوزستان پیوست

باشگاه استقلال خوزستان خبر از جذب امیرحسین جلالی‌وند، وینگر ۲۳ ساله اهوازی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال خوزستان، امیرحسین جلالی‌وند، وینگر ۲۳ ساله اهوازی و بازیکن سابق تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران، با تأیید کادر فنی به جمع شاگردان امیر خلیفه در لیگ برتر پیوست.

جلالی‌وند متولد ۱۲ دی ۱۳۸۱ در اهواز است و فوتبال خود را از مدرسه فوتبال بهمن اهواز در زمین جانبازان تختی آغاز کرد. او سپس به آکادمی فولاد خوزستان پیوست و مسیر حرفه‌ای خود را در این باشگاه ادامه داد.

در نخستین فصل حضورش در رده نونهالان لیگ برتر پایه‌ها (۹۳-۹۴) به عنوان وینگر راست موفق به ثبت ۶ گل و ۸ پاس گل شد. سال بعد در پست مهاجم ۱۹ گل به ثمر رساند، عنوان آقای گل کشور را کسب کرد و جایزه کفش طلای بهترین بازیکن سال را دریافت نمود.

جلالی‌وند در رده نوجوانان نیز عملکرد درخشانی داشت؛ ابتدا با وجود تعداد کم بازی‌ها ۳ گل زد و سپس در فصل بعد با ۱۴ گل زده، آقای گل این رده شد. او در رده جوانان فولاد همزمان برای تیم امید باشگاه نیز بازی کرد و ۶ گل به نام خود ثبت کرد.

پس از جدایی از فولاد، به تیم امیدهای استقلال تهران پیوست و در پست هافبک میانی به عنوان آقای پاس گل و زننده یک گل شناخته شد. درخشش او در دربی امیدها باعث شد با نظر ریکاردو ساپینتو به تمرینات تیم بزرگسالان استقلال ملحق شود.

این بازیکن سپس در لیگ بیست و سوم به استقلال خوزستان پیوست و در لیگ برتر ۸ بازی انجام داد. او در ادامه یک نیم‌فصل برای فولاد نوین به میدان رفت و در ۱۲ بازی ۲ گل و ۲ پاس گل به ثبت رساند.

جلالی‌وند سابقه حضور در اردوهای تیم ملی نوجوانان زیر نظر عباس چمنیان و تیم ملی جوانان به هدایت صمد مرفاوی را نیز دارد و در بازی‌های دوستانه ملی در کشور روسیه شرکت کرده است.

