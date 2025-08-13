  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

استقلال خوزستان یک هافبک جذب کرد

با اعلام باشگاه استقلال خوزستان، محمدرضا فلاحیان هافبک دفاعی که سابقه بازی در تیم فوتبال آلومینیوم را داشته به عضویت این باشگاه درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال خوزستان، محمدرضا فلاحیان، هافبک دفاعی بلند قامت و با تجربه با قد ۱۹۰ سانتی‌متر، با نظر کادر فنی به جمع آبی‌پوشان دیار کارون پیوست. این بازیکن با تجربه که توانایی بازی در پست دفاع آخر را نیز دارد، سابقه چهار فصل حضور در لیگ برتر را در کارنامه خود ثبت کرده و طی این مدت موفق به زدن ۵ گل شده است.

فلاحیان که به عنوان یک هافبک جنگنده و منسجم شناخته می‌شود، پیش از این پیراهن تیم‌های شهر خودرو (به مدت دو فصل)، آلومینیوم اراک، ماشین‌سازی تبریز، فجر سپاسی شیراز، صنعت نفت آبادان و نفت و گاز گچساران را بر تن کرده است. اکنون تجربه ارزشمند او در میانه میدان، در خدمت استقلال خوزستان قرار خواهد گرفت تا با کنترل بازی و قطع حملات حریفان، نقش کلیدی در موفقیت‌های پیش‌روی آبی‌پوشان ایفا کند.

