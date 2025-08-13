  1. ورزش
نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم؛

درویشی شاگرد خلیفه اصل در استقلال خوزستان شد

حسین درویشی، وینگر ۲۱ساله، به جمع شاگردان امیر خلیفه‌اصل در تیم فوتبال استقلال خوزستان اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال خوزستان، حسین درویشی وینگر جوان، آینده‌دار و بومی، با نظر کادر فنی به جمع شاگردان امیر خلیفه‌اصل پیوست. این بازیکن ۲۱ ساله خوزستانی اهل شهرستان گتوند، سابقه درخشانی در رده‌های پایه و لیگ‌های مختلف کشور دارد.

درویشی فوتبال خود را از تیم نوجوانان زاگرس مسجدسلیمان آغاز کرد و در ۸ بازی، موفق به زدن ۹ گل در پست وینگر چپ شد. فصل بعد، در رده جوانان، همراه امیدهای نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر به میدان رفت و در ۸ بازی، ۲ گل به ثمر رساند و سپس به تمرینات تیم بزرگسالان این باشگاه دعوت شد.

او در ادامه به صورت قرضی راهی تیم امیدهای نفت اهواز در لیگ برتر شد و در ۹ دیدار، آمار قابل‌توجه ۴ گل و ۶ پاس گل را به ثبت رساند. فصل بعد دوباره به نفت مسجدسلیمان بازگشت و نیم‌فصل نخست را در لیگ یک سپری کرد. در نیم‌فصل دوم نیز با پیوستن به تیم بزرگسالان استقلال شوش، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و در ۱۰ بازی، ۸ گل و ۷ پاس گل ثبت کرد.

این وینگر جوان، سرعتی و تکنیکی همچنین سابقه دعوت به اردوی تیم ملی نوجوانان را در کارنامه دارد و توانایی بازی در هر دو پست وینگر چپ و راست را داراست.

