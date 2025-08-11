جابجایی ۳۶ هزار زائر اربعین از قم به مرزهای چهارگانه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عمو سلطانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از جابجایی حدود ۳۶ هزار زائر اربعین طی نیمه نخست مردادماه سال جاری از قم به مرزهای چهارگانه کشور خبر داد.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم بیان کرد: بر اساس آمار بهدستآمده از سامانههای فروش بلیت، در بازه زمانی ۱۵ روزه از ۴ تا ۱۸ مرداد، در مجموع ۳۵ هزار و ۹۶۵ نفر از زائران حسینی در قالب یکهزار و ۱۶۰ سفر با ناوگان حملونقل عمومی جادهای از قم به مقاصد مرزی اعزام شدند.
عمو سلطانی با اشاره به اینکه مرز مهران در صدر مقاصد زائران قرار داشته، افزود: در این مدت، ۲۳ هزار و ۳۳۰ نفر از زائران با ۷۵۶ سرویس اتوبوسی به سمت پایانه شهید رئیسی در مهران حرکت کردند.
وی ادامه داد: کمترین آمار مربوط به مرز چذابه بوده است که تنها ۳۵۱ زائر در قالب ۹ سفر به این مرز اعزام شدهاند.
به گفته رئیس اداره حملونقل مسافر استان قم، پس از مهران، مرز شلمچه با پذیرش ۸ هزار و ۷۷ زائر و مرز خسروی با ۲ هزار و ۵۱۱ نفر، دیگر مقاصد عمده اعزام زائران از قم بودهاند.
وی همچنین به اعزام زائران به مشهد مقدس نیز اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، بیش از ۶ هزار و ۴۵۰ نفر از قم به مشهد با استفاده از ناوگان عمومی جادهای اعزام شدهاند.
عمو سلطانی در ادامه با تاکید بر آرامش موجود در روند خدماترسانی به زائران، خاطرنشان کرد: طی این ایام هیچگونه گزارشی از تخلفاتی مانند گرانفروشی، ایجاد بازار سیاه بلیت یا بروز اختلال در فرایند اعزامها دریافت نشده است.
وی از اجرای طرح «نذر سفر» بهعنوان یکی از اقدامات خلاقانه برای کاهش فشار بر ناوگان عمومی یاد کرد و گفت: در قالب این طرح، شماری از زائرانی که با خودروی شخصی به سفر رفته بودند، در مسیر به دیگر هموطنان خدمترسانی کرده و بخشی از بار حملونقل عمومی را به دوش کشیدند.
رئیس اداره حملونقل مسافر استان قم در پایان از حضور میدانی کارشناسان این ادارهکل در نقاط پرتردد خبر داد و افزود: گروههایی از کارکنان ادارهکل از نخستین روز اجرای طرح سفرهای اربعین، برای مدیریت میدانی اعزامها، تسهیل در جابجایی و نظارت بر خدمات، در پایانه مهران مستقر شدهاند.
