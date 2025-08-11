به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به بحران آب در تهران و منطقه شرق استان، خواستار همکاری و همراهی رسانه‌ها در افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب شد.

وی در ادامه اظهار داشت: تهران در پنجمین سال متوالی خشکسالی بی‌سابقه ۵۰ سال اخیر قرار دارد و میزان بارندگی در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، این کاهش مستمر بارش‌ها باعث شده منابع آبی پایتخت در وضعیت بحرانی قرار گیرد.

قاسمی با اشاره به منابع تأمین آب تهران افزود: پیش‌تر چاه‌های زیرزمینی و سدهای کرج، لار و طالقان تأمین‌کننده اصلی آب بودند، اما اکنون برداشت از منابع زیرزمینی افزایش یافته و این روند پایدار نیست.

مدیرعامل آبفای شرق تهران با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۶۴ هزار لیتر بر ثانیه آب تولید می‌شود، گفت: اگر جمعیت تهران به ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر برسد، نیاز به تولید ۸۰ تا ۱۰۰ هزار لیتر بر ثانیه خواهیم داشت که بدون مدیریت مصرف غیرممکن است.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی مصرف آب یک ضرورت است و رسانه‌ها می‌توانند نقش پررنگی در این زمینه ایفا کنند. تلاش‌های اخیر شرکت آبفا با همراهی رسانه‌ها منجر به صرفه‌جویی حدود ۴۰ میلیون متر مکعب آب در چهار ماه گذشته شده است.

قاسمی همچنین به مشکلات آبرسانی در دماوند اشاره کرد و افزود: با توجه به بافت زمین و شرایط سفره‌های آبی، تأمین آب در برخی مناطق دشوار است. اما با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران، مشکلات اخیر رفع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب گفت: با تخصیص اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی از سازمان برنامه و بودجه و جذب حدود ۷۵۰ میلیارد تومان، روند تکمیل تصفیه‌خانه سرعت گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

قاسمی در پایان از رسانه‌ها خواست همکاری خود را برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف آب ادامه دهند و گفت: با حمایت رسانه‌ها، شرکت آبفا آمادگی دارد روند اجرای پروژه‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرد تا شاهد بهبود شرایط منابع آبی منطقه باشیم.