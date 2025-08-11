سازمان ملل حمله رژیم صهیونیستی به خبرنگاران در نوار غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای شهادت شش خبرنگار فلسطینی در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید شده است که «اقدامات ارتش اسرائیل نشان‌دهنده نقض شدید قوانین بشردوستانه بین‌المللی» است.

گفتنی است که «أنس الشریف» و «محمد قریقع» دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره «ابراهیم ظاهر» (تصویربردار)، «مؤمن علیوه» (تصویربردار)، «محمد نوفل» (دستیار تصویر بردار) و «محمد الخالدی» در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در محوطه بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.

پس از ۷ اکتبر باریکه ۳۶۵ کیلومتری غزه به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های جهان برای پوشش رسانه‌ای تبدیل شد.