به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گفت که برقراری آتش‌بس، امدادرسانی بشردوستانه و تشکیل حکومت مدنی، مبانی موضع امارات را درباره سودان تشکیل می‌دهند.

قرقاش در پیام‌رسان ایکس نوشت: مشکلِ رویکردی که به دنبال برقراری فوری آتش‌بس در جنگی است که غیرنظامیان از آن رنج می‌برند و سودان را تکه تکه کرده است، چیست؟

وی افزود: موضع امارات و اکثر کشورهای جهان، برقراری آتش‌بس و اولویت دادن به امدارسانی بشردوستانه و در پیش گرفتن مسیری است که به تشکیل حکومت مدنی مستقل منجر شود. باید از دو طرف جنگ داخلی یعنی ارتش سودان و نیروی پشتیبانی سریع پرسید که مشکل چنین رویکردی چیست؟

پیش از این نیز وزارت خارجه امارات خواستار پایان مناقشه در سودان شده و دولت سودان را به انتشار اطلاعات گمراه کننده و دروغین متهم کرده بود.

گفتنی است که در حالی برخی طرف‌های خارجی به مداخله در جنگ داخلی موجود در سودان متهم هستند به ویژه امارات که به حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع متهم است، سودان نیز این کشور را متهم کرد که مزدوران کلمبیایی را برای جنگیدن در کنار نیروهای پشتیبانی سریع استخدام کرده و از آنها حمایت مالی می‌کند.

وزارت خارجه سودان دوشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت تمامی اسناد و مدارکی را در اختیار دارد که ثابت می‌کند مزدورانی از کلمبیا و نیر برخی کشورهای همسایه با حمایت و پشتیبانی مالی امارات در این جنگ مداخله می‌کنند.