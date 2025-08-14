دیدار امنیتی محرمانه آمریکا و سودان در سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از منابع خصوصی خود گزارش داد که دوشنبه گذشته، مذاکرات امنیتی محرمانه میان هیأت‌های آمریکا و سودان در سوئیس برگزار شده است. به گفته این منابع، هدایت هیأت سودانی را عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت سودان و هیأت آمریکایی را «مسعد بولس» فرستاده ترامپ برعهده داشته است.

بر اساس این گزارش، البرهان در این دیدار پرونده‌ای امنیتی ارائه کرده که حاوی اسناد مربوط به نقش کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی در تجهیز، تأمین مالی و آموزش نیروهای «پشتیبانی سریع» بوده است.

این گزارش افزوده است که این پرونده همچنین نشان می‌دهد که برخی کشورها فرودگاه‌های خود را برای انتقال سلاح و کمک به این نیروها در اختیار گذاشته‌اند.

به گفته منابع المیادین، البرهان از دخالت هشت کشور منطقه‌ای و بین‌المللی در شعله‌ور کردن جنگ سودان به انگیزه طمع در غارت منابع این کشور پرده برداشته و تأکید کرده که این جنگ، «تهاجمی منطقه‌ای برای تجزیه سودان» است.

منابع مذکور افزودند که هیأت آمریکایی شامل مشاوران امنیتی برجسته از جامعه اطلاعاتی ایالات متحده بوده و دو طرف بر اهمیت همکاری امنیتی میان واشنگتن و خارطوم تأکید کرده‌اند.