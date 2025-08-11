  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

برپایی موکب شهرداری کرمانشاه درکمربندی شرقی برای خدمت به زائران اربعین

کرمانشاه- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از برپایی موکب این سازمان در کمربندی شرقی شهر با برنامه‌های متنوع فرهنگی، خدماتی و پذیرایی برای زائران اربعین حسینی خبر داد.

ایمان درخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موکب شهرداری کرمانشاه در موقعیت شهید سلیمانی دایر شده است، اظهار کرد: در این مکان مواکب مختلفی با سبک‌ها و تم‌های گوناگون در حال خدمت به زائران هستند و یکی از آنها موکب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه است که با همکاری اداره مذهبی، معاونت اجتماعی، معاونت فرهنگی و امور بانوان شهرداری برپا شده است.

وی افزود: غیر از خدمات عمومی که موکب‌ها ارائه می‌دهند، ما بخش‌های ویژه‌ای همچون موکب مادر و کودک و بخش راهنمای گردشگری را که توسط اداره گردشگری سازمان فرهنگی مدیریت می‌شود، در این محل فعال کرده‌ایم تا زائران و مسافران عزیز حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

درخشی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر مسیر گفت: به لطف خداوند، بار دیگر این توفیق نصیب‌مان شد که در کمربندی شرقی و با همت خادمان امام حسین (ع) در موکب حضرت فاطمه معصومه (س) و اداره مذهبی سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، میزبان زائران باشیم؛ مسیری که به طور اختصاصی برای عبور زائران سیدالشهدا (ع) آماده شده و با مشارکت دیگر مواکب، برنامه‌های فرهنگی، اقامه نماز جماعت و پذیرایی در سه وعده اصلی و میان‌وعده‌ها را برای آنان فراهم کرده‌ایم.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال این خدمتگزاری را از خادمان مواکب بپذیرد و به همه عاشقان حسینی توفیق حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین و زیارت کربلای معلی را عطا کند.

