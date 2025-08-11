برپایی موکب شهرداری کرمانشاه درکمربندی شرقی برای خدمت به زائران اربعین

ایمان درخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موکب شهرداری کرمانشاه در موقعیت شهید سلیمانی دایر شده است، اظهار کرد: در این مکان مواکب مختلفی با سبک‌ها و تم‌های گوناگون در حال خدمت به زائران هستند و یکی از آنها موکب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه است که با همکاری اداره مذهبی، معاونت اجتماعی، معاونت فرهنگی و امور بانوان شهرداری برپا شده است.



وی افزود: غیر از خدمات عمومی که موکب‌ها ارائه می‌دهند، ما بخش‌های ویژه‌ای همچون موکب مادر و کودک و بخش راهنمای گردشگری را که توسط اداره گردشگری سازمان فرهنگی مدیریت می‌شود، در این محل فعال کرده‌ایم تا زائران و مسافران عزیز حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.



درخشی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر مسیر گفت: به لطف خداوند، بار دیگر این توفیق نصیب‌مان شد که در کمربندی شرقی و با همت خادمان امام حسین (ع) در موکب حضرت فاطمه معصومه (س) و اداره مذهبی سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، میزبان زائران باشیم؛ مسیری که به طور اختصاصی برای عبور زائران سیدالشهدا (ع) آماده شده و با مشارکت دیگر مواکب، برنامه‌های فرهنگی، اقامه نماز جماعت و پذیرایی در سه وعده اصلی و میان‌وعده‌ها را برای آنان فراهم کرده‌ایم.



رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال این خدمتگزاری را از خادمان مواکب بپذیرد و به همه عاشقان حسینی توفیق حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین و زیارت کربلای معلی را عطا کند.