ابراز ارادت زائر پاکستانی به مقام معظم رهبری در راهپیمایی اربعین+فیلم

خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: یک زائر پاکستانی حاضر در مراسم پیاده روی اربعین، مقام معظم رهبری را «رهبر محبوب و باعث افتخار برای امت اسلامی» توصیف کرد.

یک زائر پاکستانی که در مراسم اربعین امام حسین (ع) حاضر بود، در واکنش به مشاهده تصویری از حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان رهبر محبوب ما و باعث افتخار عالم اسلام هستند.

وی در ادامه افزود: ایشان انسانی باغیرت و نزد محمد (ص) و آل محمد (علیهم السلام) عزیز هستند. ایشان برای همه مسلمانان عزیز هستند و ما دوستشان داریم.

این زائر پاکستانی در پایان سخنانش دعا کرد که خداوند به ایشان سلامتی عطا فرماید.