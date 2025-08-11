  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

اختصاصی مهر؛

ابراز ارادت زائر پاکستانی به مقام معظم رهبری در راهپیمایی اربعین+فیلم

ابراز ارادت زائر پاکستانی به مقام معظم رهبری در راهپیمایی اربعین+فیلم

یک زائر پاکستانی که در راهپیمایی اربعین امام حسین(ع) حضور داشت، ضمن ابراز ارادت به مقام معظم رهبری گفت که ایشان رهبر محبوب و باعث افتخار جهان اسلام هستند.

خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: یک زائر پاکستانی حاضر در مراسم پیاده روی اربعین، مقام معظم رهبری را «رهبر محبوب و باعث افتخار برای امت اسلامی» توصیف کرد.

یک زائر پاکستانی که در مراسم اربعین امام حسین (ع) حاضر بود، در واکنش به مشاهده تصویری از حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان رهبر محبوب ما و باعث افتخار عالم اسلام هستند.

وی در ادامه افزود: ایشان انسانی باغیرت و نزد محمد (ص) و آل محمد (علیهم السلام) عزیز هستند. ایشان برای همه مسلمانان عزیز هستند و ما دوستشان داریم.

این زائر پاکستانی در پایان سخنانش دعا کرد که خداوند به ایشان سلامتی عطا فرماید.

کد خبر 6557812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها