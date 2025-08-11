به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دارایی نروژ تأکید کرد صندوق ثروت ملی این کشور نباید در شرکتهای شریک اشغالگری در کرانه باختری و جنگ غزه سرمایه ‌گذاری کند.

این وزیر نروژی همچنین گفت: انتظار اقدامات بیشتری از صندوق ثروت ملی پس از اعلام تصمیم امروز درباره سرمایه ‌گذاریها در اسرائیل وجود دارد.

اظهارات وزیر دارایی نروژ در حالی است که روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد که صندوق ثروت ملی نروژ اعلام کرده است که سرمایه‌ گذاریهایش در اسرائیل را به ‌دلیل جنگ در غزه متوقف می‌ کند.

صندوق ثروت ملی نروژ تأکید کرد که سهام خود را در ۱۱ شرکت اسرائیلی می فروشد.