  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

کاهش همکاری‌های اقتصادی نروژ با رژیم صهیونیستی

کاهش همکاری‌های اقتصادی نروژ با رژیم صهیونیستی

صندوق ثروت ملی نروژ اعلام کرد که سرمایه‌ گذاریهایش در سرزمین‌های اشغالی را به‌علت جنگ در غزه متوقف می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر دارایی نروژ تأکید کرد صندوق ثروت ملی این کشور نباید در شرکتهای شریک اشغالگری در کرانه باختری و جنگ غزه سرمایه ‌گذاری کند.

این وزیر نروژی همچنین گفت: انتظار اقدامات بیشتری از صندوق ثروت ملی پس از اعلام تصمیم امروز درباره سرمایه ‌گذاریها در اسرائیل وجود دارد.

اظهارات وزیر دارایی نروژ در حالی است که روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد که صندوق ثروت ملی نروژ اعلام کرده است که سرمایه‌ گذاریهایش در اسرائیل را به ‌دلیل جنگ در غزه متوقف می‌ کند.

صندوق ثروت ملی نروژ تأکید کرد که سهام خود را در ۱۱ شرکت اسرائیلی می فروشد.

کد خبر 6557843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها