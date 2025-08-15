به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، روزنامه صهیونیستی معاریو با انتشار نتایج یک نظرسنجی اعلام کرد که ۶۹ درصد از ساکنان سرزمینهای اشغالی از آسیب رسیدن به همگرایی اجتماعی در اسرائیل در نتیجه جنگ غزه نگران هستند.
همچنین ۶۶ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نگرانی خود را از خسارتهای اقتصادی به وجود آمده در نتیجه این جنگ اعلام کردهاند.
۶۳ درصد از ساکنان سرزمینهای اشغالی نیز اعلام کردهاند که نسبت به تهدیدات امنیتی موجود در داخلی یا خارج از سرزمینهای اشغالی در نتیجه این جنگ نگران هستند.
