به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که صندوق ثروت نروژ با دارایی دو تریلیون دلاری به عنوان بزرگ‌ترین صندوق ثروت جهان، روز دوشنبه اعلام کرد سرمایه‌گذاری خود در شرکت آمریکایی «کاترپیلار» و پنج بانک صهیونیستی را به دلایل اخلاقی متوقف کرده است.

براساس این گزارش، بانک‌های صهیونیستی که از فهرست سرمایه‌گذاری این صندوق کنار گذاشته شدند عبارت از: «هاپوعلیم»، «لئومی»، «میزراحی تفوحوت»، «نخستین بانک بین‌المللی اسرائیل» و شرکت «فیبی هولدینگ» است.

این صندوق که زیر نظر بانک مرکزی نروژ اداره می‌شود در بیانیه‌ای اعلام کرد: این شش نهاد به دلیل «خطر غیرقابل قبول مشارکت در نقض جدی حقوق افراد در شرایط جنگ و درگیری» از فهرست سرمایه‌گذاری کنار گذاشته شده‌اند.

براساس این گزارش، شرکت آمریکایی «کاترپیلار» و بانک‌های صهیونیستی «هاپوعلیم»، «بانک بین‌المللی اول اسرائیل» و «لئومی» هنوز به درخواست‌های ایمیلی برای توضیح درباره تصمیم صندوق نروژ پاسخ نداده‌اند. همچنین دو بانک «میزراحی تفوحوت» و «فیبی هولدینگ» خارج از ساعات اداری قابل دسترسی نبوده‌اند.

بر اساس داده‌های صندوق، پیش از خروج از این سرمایه‌گذاری، صندوق نروژ ۱.۱۷ درصد از سهام شرکت «کاترپیلار» به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار (تا تاریخ ۳۰ ژوئن) را در اختیار داشت. همچنین سهام پنج بانک صهیونیستی در این صندوق در مجموع ۶۶۱ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بود.

شورای اخلاق این صندوق در بیانیه‌ای تأکید کرده است: در ارزیابی شورا، هیچ شکی وجود ندارد که محصولات شرکت کاترپیلار برای ارتکاب نقض‌های گسترده و سیستماتیک قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این اقدام نروژ ۲ هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر دارایی این کشور تأکید کرد صندوق ثروت ملی آن نباید در شرکت‌های شریک اشغالگری در کرانه باختری و جنگ غزه سرمایه گذاری کند.

این وزیر نروژی همچنین گفت: انتظار اقدامات بیشتری از صندوق ثروت ملی پس از اعلام تصمیم امروز درباره سرمایه گذاری‌ها در اسرائیل وجود دارد.

همچنین نیکولای تانگن رئیس اداره سرمایه گذاری در بانک نروژ که این صندوق را اداره می‌کند پیشتر گفته بود که این اقدام در شرایط استثنایی گرفته شده است و اوضاع کنونی در غزه یک بحران انسانی خطرناک تلقی می‌شود.

وی اضافه کرد که سرمایه گذاری در شرکت بیت شیمش صهیونیستی کنار گذاشته شده و پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های بیشتری که در اراضی اشغالی فعال هستند کنار گذاشته شوند.