تأسیس نخستین صندوق ثروت ملی کانادا برای کاهش وابستگی اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور برای کاهش وابستگی اقتصادی به ایالات متحده نخستین صندوق ثروت ملی کانادا را تأسیس میکند. این صندوق با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد دلار کانادا، معادل ۱۸ میلیارد دلار آمریکا آغاز به کار خواهد کرد و به گفته کارنی، منابع مالی آن از سوی دولت فدرال و بخش خصوصی تأمین میشود.
این صندوق قرار است در پروژههای بزرگ صنعتی کانادا از جمله انرژی، زیرساخت، معدن، کشاورزی و فناوری سرمایهگذاری کند و به تأمین مالی طرحهایی کمک کند که دولت بر اجرای آنها تمرکز دارد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که کانادا تلاش میکند تنوعبخشی اقتصادی را تقویت کند. گزارش الجزیره اشاره میکند که اظهارات دونالد ترامپ درباره تعرفهها و موضوعات مربوط به روابط دو کشور باعث نگرانیهایی درباره اقتصاد و حاکمیت کانادا شده است.
کارنی که سابقه ریاست بر بانک مرکزی انگلستان و کانادا را دارد، گفت کانادا از تجربه کشورهایی که سالها پیش صندوقهای ثروت ملی ایجاد کردند، درس میگیرد و سرمایهگذاریهای این صندوق میتواند ابتدا بر حوزههای داخلی متمرکز شود.
صندوقهای ثروت ملی معمولاً با سرمایه مازاد بودجه کشورها تأسیس میشوند و در داراییهایی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک سرمایهگذاری میکنند. بر اساس اعلام انجمن بینالمللی صندوقهای ثروت ملی مستقر در لندن، بیش از ۹۰ صندوق از این نوع در جهان وجود دارد که مجموعاً بیش از ۸ تریلیون دلار دارایی را مدیریت میکنند.
همچنین طبق گزارش مرکز توسعه جهانی، در آمریکا بیش از ۲۰ صندوق ثروت ملی در سطح ایالتی فعال است و سال گذشته نیز دستور ایجاد یک صندوق ثروت ملی فدرال صادر شده بود.
این اظهارات یک روز پیش از ارائه نسخه بهروزشده گزارش اقتصادی دولت کانادا در فصل بهار مطرح شد.
