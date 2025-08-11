  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

کناره‌گیری وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی طی ماه‌های آینده

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که «ران درمر» وزیر امور راهبردی این رژیم طی ماه‌های آینده از دنیای سیاست کناره‌گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عیری اسرائیل هیوم به نقل از برخی منابع اعلام کرد که «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی طی ماه‌های آینده از دنیای سیاست کناره‌گیری خواهد کرد.

این خبر در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی تا کنون واکنش رسمی ران درمر را به احتمال کناره گیری خود منتشر نکرده اند.

«ران درمر» یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو است که نقش فعال و قابل توجهی در سیاست‌های منطقه‌ای او دارد و از افراد به شدت نزدیک به نخست وزیر رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

ران درمر سیاستمدار و دیپلمات صهیونیست متولد آمریکاست که در حال حاضر به عنوان وزیر امور راهبری دولت رژیم صهیونیستی ایفای نقش می‌کند. او بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به عنوان سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن خدمت کرد.

کد خبر 6557860

