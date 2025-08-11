  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

استقرار تیم خون‌گیری انتقال خون کرمانشاه در روانسر

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم خون‌گیری این اداره‌کل در شهرستان روانسر در روز سه‌شنبه خبر داد و از مردم برای مشارکت در این اقدام انسانی و زندگی‌بخش دعوت کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات برنامه خون‌گیری در شهرستان روانسر گفت: فردا سه‌شنبه، بیست و یکم مردادماه ۱۴۰۴، تیم خون‌گیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه در این شهرستان حضور یافته و آماده دریافت خون‌های اهدایی هموطنان خواهد بود.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح در مرکز خون‌گیری روانسر اجرا می‌شود و تمامی علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این مرکز، در این حرکت نجات‌بخش و ارزشمند سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اهدای خون به‌عنوان یک اقدام فوری و حیاتی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: قطره‌ای از خون شما می‌تواند زندگی‌بخش لحظه‌ای حساس برای یک انسان باشد و گره از کار بیماری دردمند بگشاید.

میرزاده از عموم مردم، به‌ویژه جوانان و افرادی که شرایط جسمانی مناسب دارند، خواست تا با حضور فعال در این طرح، در تأمین ذخایر خون و فرآورده‌های خونی استان مشارکت کنند.

وی یادآور شد: اهدای خون علاوه بر کمک به بیماران، می‌تواند سلامتی اهداکنندگان را نیز تقویت کند و حس مسئولیت اجتماعی و همدلی را در جامعه گسترش دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: با حضور شما در این برنامه، می‌توانیم امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه کنیم؛ همراهی مردم همواره سرمایه اصلی ما در مسیر خدمت‌رسانی بوده است.

