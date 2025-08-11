به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه راجع به سفر امروز معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران گفت: ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از گفتوگو با هیأت ایرانی مرکب از مدیر کل صلح و امنیت بینالمللی وزارت امور خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی در خصوص نحوه تعامل آژانس و ایران در شرایط جدید، تهران را ترک کرد.
به گفته غریبآبادی مقرر گردید با در نظر گرفتن بحثهای صورتگرفته در جلسه، رایزنیها ادامه یابد.
غریب آبادی افزود: هیأت نمایندگی ایران مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود نسبت به عدم ایفای مسئولیتهای آژانس در جریان حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را ابراز کرد و مطالبات کشورمان را برای اصلاح فرایندهای نادرست حاکم بر آژانس در قبال موضوع هستهای ایران را به اطلاع هیأت اعزامی آژانس رساند.
