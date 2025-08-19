ترکیب تیم تراکتور در هفته نخست لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی برای قهرمان لیگ و سوپرجام، آغازی پرچالش برای دفاع از عنوان قهرمانی است. تراکتور که یک هفته پیش در سوپرجام مقابل استقلال به برتری رسید، این‌بار در خانه و در ورزشگاه بنیان‌دیزل تبریز، دنبال تکرار پیروزی در مقابل تیم تهرانی است.

ترکیب اعلام شده تراکتور به شرح زیر است:

دروازه‌بان: ادیب زارعی

مدافعان: دانیال اسماعیلی‌فر، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری

هافبک‌ها: ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکف، مهدی هاشمی نژاد و مهدی ترابی

مهاجمان: امیرحسین حسین‌زاده، تومیسلاو اشترکالی

تحلیل ترکیب و استراتژی تراکتور:

این ترکیب نکات کلیدی و استراتژی مربی تیم را به خوبی نمایان می‌سازد:

بزرگترین چالش: غیاب بیرانوند

بدون شک، مهمترین و پرحاشیه‌ترین موضوع، محرومیت علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان اول تیم است. غیاب او نه‌تنها یک ضعف فنی بزرگ محسوب می‌شود، بلکه از نظر روانی نیز می‌تواند بر روحیه تیم اثر بگذارد. تمام توجهات به ادیب زارعی معطوف شده است. او در بازی سوپرجام عملکردی قابل قبول داشت اما یک اشتباه منجر به گل او، هزینه‌ساز بود. این بازی بزرگترین آزمون حرفه‌ای او خواهد بود و باید ثابت کند می‌تواند تحت فشار شدید، اعتماد سرمربی را پاسخگو باشد.

ثبات در دفاع و نگرانی در میانه

خط دفاعی تراکتور کاملاً بدون تغییر باقی مانده است. اسماعیلی‌فر و نادری به عنوان دو بازیکن پرکار و تکنیکی در کناره‌ها، کلید ایجاد هجمه‌های پهلو و دفاع مستحکم هستند. اما نقطه کانونی، هماهنگی بین شجاع خلیل‌زاده و الکساندر سدلار در قلب دفاع است. این دو هنوز به درک کاملی از یکدیگر نرسیده‌اند و ممکن است در برابر خط حمله سریع استقلال دچار مشکل شوند.

نقطه قوت میانی: زوج هافبکی تأثیرگذار

به نظر می‌رسد ترکیب میانی تیم، نقطه قوت اصلی باشد. اودیل خامروبکف با قدرت فیزیک و بازیخوانی خود، به عنوان یک هافبک دفاعی واقعی عمل می‌کند و این اجازه را به ایگور پوستونسکی داده تا آزادی عمل بیشتری برای سازماندهی حمله و بازیسازی داشته باشد. عملکرد خوب این دو در سوپرجام، امیدواری زیادی برای کنترل بازی در ناحیه میدان ایجاد کرده است.

سلاح‌های برنده: بال‌های مرگبار

تراکتور احتمالاً خطرناک‌ترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد. حضور همزمان مهدی ترابی و مهدی هاشمی‌نژاد در دو بال، کابوس هر مدافعی است. این دو بازیکن که شاید بتوان آن‌ها را بهترین وینگرهای فعلی لیگ دانست، ترکیبی کامل از سرعت، دریبل، پاس و گلزنی هستند. بیشترین فشار به دفاع استقلال از ناحیه این دو بازیکن وارد خواهد شد.

خط حمله ثابت با انگیزه‌ی بالا

خط حمله نیز تغییری نکرده است. امیرحسین حسین‌زاده، آقای گل فصل گذشته، به همراه تومیسلاو اشترکالی که در سوپرجام درخشید و جایگزین مناسبی برای دروژدک شده، مسئولیت شکستن دروازه استقلال را بر عهده دارند. این دو با پشتیبانی بال‌های قدرتمند تیم، می‌توانند برای دفاع استقلال بسیار خطرناک باشند.

تراکتور با ترکیبی تهاجمی و تقریباً ثابت (به جز دروازه‌بان) وارد میدان می‌شود. استراتژی آنان احتمالاً کنترل بازی از طریق هافبک‌ها و استفاده حداکثری از سرعت و مهارت بال‌ها برای تحت فشار گذاشتن دفاع استقلال خواهد بود. اما موفقیت این استراتژی به دو عامل کلیدی وابسته است: عملکرد بدون خطای ادیب زارعی و هماهنگی بیشتر دفاع مرکزی، اگر این دو حلقه به نقطه قوت تبدیل شوند، تراکتور شانس بسیار بالایی برای گرفتن سه امتیاز را خواهد داشت.