۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

شکست پالایش نفت بندرعباس مقابل سن‌ایچ ساوه

بندرعباس- تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور، در دیداری خانگی مقابل سن ایچ ساوه تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم پالایش نفت بندرعباس و سن ایچ ساوه عصر امروز چهارشنبه ۳ دی‌ماه از ساعت ۱۶ در سالن فجر بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر یک تیم سن ایچ ساوه به پایان رسید.

تک گل پالایش نفت بندرعباس را امیرحسین دهقانی به ثمر رساند و برای تیم سن ایچ ساوه نیز دانیال گیویلی و سوران بالکانه (۲ گل) موفق به گلزنی شدند.

پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم شهرداری ساوه خواهد رفت.

