به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم پالایش نفت بندرعباس و سن ایچ ساوه عصر امروز چهارشنبه ۳ دی‌ماه از ساعت ۱۶ در سالن فجر بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر یک تیم سن ایچ ساوه به پایان رسید.

تک گل پالایش نفت بندرعباس را امیرحسین دهقانی به ثمر رساند و برای تیم سن ایچ ساوه نیز دانیال گیویلی و سوران بالکانه (۲ گل) موفق به گلزنی شدند.

پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم شهرداری ساوه خواهد رفت.