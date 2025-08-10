نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو ناپایدار در خراسان شمالی طی امروز تا پایان هفته است.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش باد همراه با گردوخاک محلی، نفوذ غبار، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق به صورت پراکنده در نیمه شمالی استان خواهیم بودو همچنین از اواخر وقت، از سمت شمالغرب استان، افزایش ابر پیشبینی میشود.
داداشی ادامه داد: دوشنبه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در شهرستانهای راز و جرگلان، شمال بجنورد و شمال شیروان، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید انتظار میرود و روز سهشنبه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما در ساعات بعدازظهر افزایش باد و غبار و در جنوبشرق استان افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روز چهارشنبه بهتدریج افزایش ابر و وزش باد در ساعات بعدازظهر رخ خواهد داد و از اوایل شب در نیمه شمالی استان، بهویژه با تقویت شاخصهای همرفتی و نفوذ رطوبت مناسب، وقوع رگبار و رعدوبرق محتمل است و این شرایط تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و فدر صورت تثبیت سامانه، هشدار سطح زرد برای روزهای چهارشنبه تا جمعه صادر میشود.
وی بیان کرد: از نظر دمایی نیز بهدلیل افزایش ابر و وزش باد شمالی و غربی، از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده کاهش ۳ تا ۵ درجهای دمای بیشینه در سطح استان پیشبینی میشود و هوای نسبتاً خنکی را تجربه خواهیم کرد.
