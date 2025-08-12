خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز در کشوری که منابع طبیعی آن زیر فشار تغییرات اقلیمی، بهره برداری بی رویه، آتش سوزیها و تخریب اراضی قرار گرفته، جنگلبان نه فقط یک کارمند، بلکه خط مقدم دفاع از امنیت زیستی و میراث ملی ماست.
اما صدای این قشر مظلوم و فداکار کمتر شنیده میشود؛ مطالبات آنها نه صرفاً خواستههای صنفی، بلکه لازمه بقای منابع طبیعی و امنیت زیست محیطی کشور است. امروز این صدا باید بلندتر، روشنتر و کارشناسی تر از همیشه شنیده شود.
مهدی توکلی یک جنگلبان سیستان و بلوچستانی در حاشیه همایش روز ملی جنگلبان در گفتگو با خبرنگار مهر به سرفصلهای راهبردی مطالبات و مسائل اصلی جنگلبانان اشاره کرد و گفت: تقویت امنیت شغلی و قضائی، تصویب قوانین حمایتی ویژه برای مصونیت قانونی جنگلبانان هنگام اجرای وظایف و ایجاد پوشش بیمه مسئولیت و حمایت قضائی در پروندههای درگیری با متخلفان از جمله درخواستها است.
استفاده از پهپاد دوربینهای تلهای سامانههای پایش هوشمند و نوسازی و استانداردسازی وسایل نقلیه و تجهیزات گشت و اطفای حریق را از نیازهای ضروری است
وی با بیان اینکه همکاری نزدیک و هم افزایی برون سازمانی با نظام قضائی برای تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف منابع طبیعی ضروری است، تأمین تجهیزات و فناوریهای نوین، استفاده از پهپاد دوربینهای تلهای سامانههای پایش هوشمند و نوسازی و استانداردسازی وسایل نقلیه و تجهیزات گشت و اطفای حریق را از نیازهای ضروری خواند.
این جنگلبان نمونه ملی ایجاد بانک اطلاعاتی از پروندههای ایثارگری برای جلوگیری از تضییع حقوق، تقویت نقش جنگلبان در تصمیم گیری های کلان، حضور نمایندگان جنگلبانان در کمیتهها و شوراهای ملی حفاظت منابع طبیعی، استفاده از تجربیات میدانی جنگلبانان در سیاستگذاری و فرهنگ سازی و جلب حمایت مردمی را از دیگر خواستهها برشمرد.
توکلی استفاده از رسانهها برای معرفی نقش و جایگاه جنگلبانان، توسعه مشارکت جوامع محلی در حفاظت منابع طبیعی را برای صیانت از عرصههای ملی ضروری دانست.
بهرهبرداری غیراصولی و بیرویه از جنگل، تغییر کاربری غیرمجاز، قاچاق چوب، آتش سوزی و ساماندهی نامناسب مراکز جمعیتی در داخل و حاشیه جنگلها و ورود پیدا و پنهان انواع پساب و فاضلابهای خانگی و صنعتی به رودخانههایی که منتهی به دریا میشوند، از جمله علل مهم کاهش وسعت جنگلهای شمال کشور است که باعث برهم خوردن تعادل طبیعت میشود و این گونه است که طبیعت فریاد خشم آلود خویش را در قالب سیل و زلزله و سایر بلایای طبیعی به نمایش میگذارد.
کمبود شدید جنگلبان در مازندران
علی باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با بیان اینکه اگرچه هزار و ۴۰۰ نیرو در این حوزه مشغول حفاظت و حراست از جنگلهای هستند، اما شرایط و موقعیت جنگلهای هیرکانی به گونهای است که استاندارد هر هزار هکتار یک نگهبان اصلاً جوابگو نیست.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان نمونه فقط در یک عرصه سه هزار هکتاری جنگل که در جلگه مازندران قرار دارد، نیاز به سه هزار نیرو است، موضوعی که اصلاً با شرایط امروز همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: استفاده از تجهیزات و فناوری نوین در حفاظت از عرصههای جنگلی ضروری بوده که البته استفاده از پهپاد و دوربینهای مخفی در بعضی از مناطق جنگلی در دست اجرا است.
بررسیها نشان میدهد، امروز سن قاچاقچیان چوب در استان به زیر ۲۰ سال رسید، اره موتورها شارژی شدند، این موارد ریشه در آسیب شناسی بیکاری، افزایش نرخ تورم، ارزش بالای چوب به همراه نبود قانون بازدارنده دارد. این در حالی که هزار و ۱۴۱ نفر از جنگلبانان در بخش حفاظت و ۱۴۶ نفر از جنگلبانان در بخش صیانت بحث حفظ و حراست از عرصههای جنگلی و مرتعی استان مازندران را به مساحت یک میلیون و ۱۸۹ هزار هکتار برعهده دارند.
همچنین باتوجه به حجم بالای جنگلها یکی از مشکلات در کنار تعداد پایین نیروها، پراکنش نیروها در سطح استان است که به درستی انجام نشده است؛ بهطوریکه مازندران با تراکم و در برخی مناطق با کمبود نیرو مواجه است و ارتقای وضعیت جنگلبانی در این استان و شمال ضروری است.
مهمترین موضوعی که جنگلبانان ما مواجه هستند پایین بودن حقوق است که باید در سطح کشوری دیده شود
مهمترین موضوعی که جنگلبانان ما مواجه هستند پایین بودن حقوق است که باید در سطح کشوری دیده شود تا انگیزه جنگلبانان بالا رود؛ چراکه باتوجه به وضعیت اقتصادی این مبلغی که دریافت میکنند به سختی گذران میکنند.
حسن خزایی یک جنگلبان مازندرانی با بیان اینکه ارتقای معیشت و رفاه جنگلبانان و افزایش حقوق متناسب با سختی کار و شرایط ویژه مأموریت و تأمین مسکن سازمانی در مناطق صعب العبور و پایگاههای حفاظتی از نیازهای یک جنگلبان است، تقویت و توسعه نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده و جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و باتجربه را ضروری دانست.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری دورههای آموزشی تخصصی اطفای حریق حقوق محیط زیست، کمکهای اولیه، تشویق و تقدیر از جنگلبانان نمونه به عنوان الگوی حرفهای، تشویق همیاران طبیعت همکار با جنگلبانان، شناسایی و تجلیل از همیاران فعال در حفاظت منابع طبیعی و ارائه آموزشهای لازم به جوامع محلی و تشکلهای مردم نهاد همکار را یک اصل مهم برای ارتقای وضعیت جنگلبانی دانست.
اگر امروز هنوز جنگلی در شمال، کوهی در غرب، دشتی در جنوب و مرتعی در شرق نفس میکشد، بهواسطه ایستادگی جنگلبانی است که عاشق وطن است.
روز جنگلبان امسال در حالی سپری شد که داغ سنگین از دست دادن سه نفر از جوانان عزیز که جان خود را در راه مهار آتشسوزیهای اخیر نثار کردند، بر دلها سنگینی میکند. آنان همچون بسیاری از جنگلبانان، با ایثار و شجاعت، ثابت کردند که حفاظت از طبیعت فقط یک وظیفه نیست، بلکه عشقی عمیق و تعهدی انسانی است.
