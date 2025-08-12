به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم لطفی، صبح سه شنبه در گفت و گو با رسانهها، از راهاندازی موکبی ویژه برای حمایت از ایتام در همایش پیادهروی جاماندگان اربعین خبر داد.
وی با بیان اینکه این موکب به عنوان پایگاه حامییابی ایتام فعالیت میکند، افزود: همچنین بازدیدکنندگان میتوانند با طرح «اکرام ایتام» آشنا شده و با ثبتنام به عنوان حامی، از کودکان نیازمند حمایت کنند.
لطفی، این طرح را فرصتی ارزشمند برای شرکتکنندگان در مراسم اربعین دانست تا در کنار عزاداری، گامی مؤثر در کمک به همنوعان خود بردارند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی تأکید کرد: این موکب حلقه محبت و همدلی را گسترش میدهد و از همه دعوت میکنیم با حضور در آن، دست یاری به سوی ایتام دراز کنند.
وی همچنین به پویش «به عشق حسین (ع)» اشاره کرد و افزود: این پویش از ابتدای محرم با هدف جذب حامی برای ایتام آغاز شده و تا پایان صفر ادامه دارد.
لطفی با بیان اینکه ۹ هزار و ۶۲۱ یتیم و محسن تحت حمایت کمیته امداد استان هستند که توسط ۴۲ هزار و ۱۶۰ حامی پشتیبانی میشوند، گفت: این نهاد از عموم مردم دعوت کرده تا در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند.
