پشت پرده کارانه های نجومی در نظام سلامت + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم، با اشاره به کارانههای پرداختی به کادر درمان کشور، نسبت به فاصله زیادی که در این پرداختها وجود دارد، گفت: کارانه ای که یک پزشک میگیرد، چند صد میلیون تومان است و کارانه ای که یک پرستار میگیرد، چند میلیون تومان است.
وی افزود: این تفاوت پرداختی در کارانه پزشک و پرستار در همه جای دنیا، روال طبیعی خودش را دارد که حدود ۲ تا ۳ برابر است. اما، این اختلاف پرداختیها در نظام سلامت ایران، بی سابقه است.
شریفی مقدم گفت: از رئیس جمهوری میخواهیم بحث تعارض منافع در نظام سلامت کشور، یکبار برای همیشه و در همین دولت حل شود.
