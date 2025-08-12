  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

پشت پرده کارانه های نجومی در نظام سلامت + فیلم

دبیرکل خانه پرستار، نسبت به تبعیض در پرداخت کارانه هایی که در نظام سلامت کشور وجود دارد، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم، با اشاره به کارانه‌های پرداختی به کادر درمان کشور، نسبت به فاصله زیادی که در این پرداخت‌ها وجود دارد، گفت: کارانه ای که یک پزشک می‌گیرد، چند صد میلیون تومان است و کارانه ای که یک پرستار می‌گیرد، چند میلیون تومان است.

وی افزود: این تفاوت پرداختی در کارانه پزشک و پرستار در همه جای دنیا، روال طبیعی خودش را دارد که حدود ۲ تا ۳ برابر است. اما، این اختلاف پرداختی‌ها در نظام سلامت ایران، بی سابقه است.

شریفی مقدم گفت: از رئیس جمهوری می‌خواهیم بحث تعارض منافع در نظام سلامت کشور، یکبار برای همیشه و در همین دولت حل شود.

کد خبر 6558110
حبیب احسنی پور

