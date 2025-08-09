کمبود پرستار به مرز بحران رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سپهریان افزود: لازم است در دولت و نهادهای تصمیم گیر تغییر نگرش به جامعه پرستاری اتفاق بیفتد و شغل پرستاری به‌عنوان شغل حاکمیتی محسوب شود. در ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است؛ اموری حاکمیتی است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور می‌شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود و به این معنا است که یک جور عدالت را برقرار می‌کند.

وی ادامه داد: ویژگی‌هایی هم در این ماده برای امور حاکمیتی آورده است؛ برای مثال می‌گوید اموری حاکمیتی است که باعث ارتقا بهداشت، سلامت و آموزش عمومی جامعه می‌شود. همچنین در این قانون آمده است اموری حاکمیتی است که باعث کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های مسری و واگیر همگانی می‌شود یا اموری حاکمیتی است که باعث پیشگیری و مقابله با کاهش اثرات حوادث طبیعی و غیر طبیعی و بحران‌های عمومی می‌شود.

سپهریان اظهار کرد: همه این ویژگی‌ها در شغل پرستاری وجود دارد و همچنین این شغل باعث ایجاد منافع عمومی و رفاه می‌شود. به همین دلیل خواسته پرستاران این است که شغل پرستاری شغلی حاکمیتی محسوب شود که وضعیت پرستاری در جامعه بهبود پیدا کند.

وی گفت: یکی از مسائلی که در شغل حاکمیتی باید به آن توجه شود، تأمین نیرو است و این نیرو باید به اندازه کافی باشد. به همین جهت باید نابسامانی که در نیروی انسانی در پرستاری داریم، کاهش پیدا کند. نیروی انسانی پرستاری یکی از ارکان نظام سلامت هر کشوری است و در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و ارائه مطلوب خدمات درمانی نقش به‌سزایی دارد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری افزود: متأسفانه کمبود نیروی پرستاری در جامعه به وضعیت هشدار رسیده است. امروز نسبت پرستار به تخت در وضعیت مطلوب نیست. بر اساس استاندارد باید حدود ۱.۸ دهم پرستار به تخت داشته باشیم، اما این استاندارد به شدت کاهش یافته و به حدود ۹ دهم در کشور و در برخی شهرها به حدود ۶ دهم رسیده است.

وی ادامه داد: امیدواریم تصمیم‌های خوبی برای جبران کمبود پرستار گرفته شود و با توجه به بازنشستگی نیروها و اضافه شدن تخت‌های بیمارستانی از یک طرف و نیاز جامعه در بحران‌ها و همچنین وضعیت سالمندی که کشور را تهدید می‌کند، برای تأمین نیروی انسانی کافی در حوزه پرستاری تصمیم‌های مناسبی گرفته شود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری بیان کرد: برای مثال امروز مبلغ خدمات پرستاری برای هر ساعت، کمتر از ۴۰ هزار تومان است که بسیار کم است و لازم است اصلاح شود. دولت کمک کرد برای اجرای تعرفه پرستاری با توجه به دستور ویژه‌ای که رهبری دادند، کمک کرد.

وی گفت: در زمینه تعرفه پرستاری کار خوبی صورت گرفت، اما لازم است تغییرات ویژه‌ای در تعرفه ایجاد شود. بیمه‌ها برای تغییر به‌شدت مقاومت می‌کنند و به‌عنوان خریداران خدمت، خدمات پرستاری را با مبلغ ناچیزی خریداری می‌کنند. امیدواریم با اهتمام دولت و جلساتی که با سازمان برنامه بودجه و وزارت بهداشت برگزار می‌شود، این مشکل پرستاران برطرف شده و خدمات پرستاری به قیمت واقعی و ارزشمند خریداری شود.

سپهریان ادامه داد: بعد از تأمین نیروی پرستار، نگهداشت نیرو موضوع بسیار مهمی است. امروز شغل پرستاری جذابیت خودش را از دست داده است. حقوق ناکافی، مزایای کم، کار سخت و پر استرس، خدمات رفاهی ناچیز، تأخیر در پرداخت‌ها و … بلای جان پرستاری شده و باعث از بین رفتن جذابیت پرستاری و کاهش ظرفیت برای نگهداشت نیرو شده است.