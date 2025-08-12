  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۵

خدمات رایگان متروی تهران به جاماندگان اربعین

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران از آمادگی کامل این شرکت برای خدمات‌رسانی ویژه به جاماندگان اربعین خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در روز پنج‌شنبه اظهار داشت: به‌منظور تسهیل در تردد شهروندان و ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، سرویس‌دهی در خطوط هفت‌گانه مترو از ساعت ۵ صبح آغاز خواهد شد.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم مسافران در این روز، خدمات‌رسانی در خطوط یک و ۶ از ابتدای شروع به کار به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو در پایان با تأکید بر رصد لحظه‌ای وضعیت تردد در ایستگاه‌ها خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده ازدحام، تمهیدات لازم برای اعزام قطارهای فوق‌العاده پیش‌بینی شده و متروی تهران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها در تلاش است تا بهترین سطح خدمات را به شهروندان ارائه کند.

