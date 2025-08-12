خدمات رایگان متروی تهران به جاماندگان اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اشاره به برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در روز پنجشنبه اظهار داشت: بهمنظور تسهیل در تردد شهروندان و ارائه خدمات هرچه مطلوبتر، طبق برنامهریزی انجامشده، سرویسدهی در خطوط هفتگانه مترو از ساعت ۵ صبح آغاز خواهد شد.
وی افزود: با توجه به پیشبینی افزایش حجم مسافران در این روز، خدماترسانی در خطوط یک و ۶ از ابتدای شروع به کار بهصورت رایگان انجام میشود.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو در پایان با تأکید بر رصد لحظهای وضعیت تردد در ایستگاهها خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده ازدحام، تمهیدات لازم برای اعزام قطارهای فوقالعاده پیشبینی شده و متروی تهران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها در تلاش است تا بهترین سطح خدمات را به شهروندان ارائه کند.
نظر شما