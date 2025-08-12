حاکم صهیونیستی غزه رونمایی شد؛ توطئه ابومازن علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، روزنامه یدیعوت آحارونوت در وبسایت عبری خود، گزارشی ویژه درباره اقدامات یک گروه لابی اسرائیلی فعال در ایالات متحده آمریکا برای انتصاب سمیر حلیله، تاجر فلسطینی، به عنوان حاکم نوار غزه منتشر کرد.
حلیله اقتصاددان و شخصیت سیاسی و تجاری شناخته شده در تشکیلات خودگردان فلسطین، ساکن رامالله است. وی مناصب عالی در تشکیلات خودگردان داشته است. او پیش از این در پستهای دبیرکل دولت فلسطین و معاون وزیر اقتصاد و تجارت فلسطین، رئیس هیئت مدیره مؤسسه تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین، عضو هیئت مدیره مرکز تجارت فلسطین، مدیرعامل شرکت پادیکو، بزرگترین شرکت هلدینگ در تشکیلات خودگردان فلسطین، و رئیس هیئت مدیره بورس فلسطین فعالیت کرده است.
حلیله روابط بسیار نزدیکی با بشار المصری، میلیاردر فلسطینی-آمریکایی دارد که به دلیل روابط خوبش با دولت ترامپ شناخته شده است.
بر اساس این گزارش، اسناد ارائه شده به وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد که یکی از گروههای لابی به ریاست بن مناشه در ایالات متحده آمریکا از چندین ماه پیش برای حلیله کار میکند و هدف اعلام شده این کمپین، تأثیرگذاری بر تصمیمگیرندگان آمریکایی برای تبلیغ حلیله به عنوان فرماندار غزه است. بن مناشه، یک صهیونیست است که در سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی نیز فعالیت کرده است.
روند اجرایی این تصمیم سال گذشته و در پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده آغاز شد و با روی کار آمدن دونالد ترامپ شدت گرفت.
بن مناشه جزئیات طرح حاکمیت حلیله بر نوار غزه را تأیید کرد و گفت که این اقدام برای او مهم است و فقط یک مسئله تجاری نیست. بلکه «این موضوع برای یهودیان خوب است.»
اسنادی که بن مناشه به آمریکا ارائه داده، نشان میدهد که این طرح شامل استقرار نیروهای آمریکایی و عربی در نوار غزه، به رسمیت شناختن وضعیت ویژه غزه توسط سازمان ملل، اجاره زمین از مصر برای ساخت فرودگاه و بندر دریایی در سینا، و کسب حقوق اکتشاف گاز در سواحل غزه برای اسرائیل و غیره است.
از سوی دیگر حلیله مدعی است اولین گام ضروری برای پیشبرد حاکمیت غزه، تعهد طرفین به آتشبس دائمی و پایان جنگ است. وی بدون اشاره به حمایت مطلق مردم غزه از مقاومت مسلحانه در برابر رژیم صهیونیستی در سختترین شرایط، و بدون اینکه هیچ اشارهای به نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشد، مدعی شد که نوار غزه نمیتواند پر از سلاحهای باقیمانده حماس یا جهاد باشد، زیرا مردم نیاز دارند که در خانههای خود احساس امنیت کنند!
