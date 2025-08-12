واکنش رام الله به ادعای تل آویو درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، یک منبع مسئول در ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، گزارش برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی را درباره در نظر گرفته شدن یک شخصیت فلسطینی برای اداره نوار غزه با اطلاع مقامات تشکیلات خودگردان، نادرست توصیف کرد.

این منبع تاکید کرد: تنها طرف مجاز برای مدیریت نوار غزه، حکومت فلسطینی یا کمیته اداری آن است که ریاست آن را یکی از وزیران حکومت برعهده خواهد داشت.

منبع مذکور اعلام کرد: هرگونه تعامل با شخصیتی خارج از چارچوب حکومت فلسطینی، انحراف از مسیر ملی و همسویی با خواسته اشغالگران است که به دنبال جدا کردن غزه از کرانه باختری و کوچاندن ساکنان آن هستند. نوار غزه بخش جدایی ناپذیر سرزمین فلسطین است.

پیش از این، روزنامه «یدیعوت آحارانوت» مدعی شده بود تماس‌هایی پشت پرده از ماه‌ها پیش برای تعیین سمیر حلیله، تاجر فلسطینی، به عنوان فرماندار نوار غزه در حال انجام بوده است.

این روزنامه به نقل از افرادی که در این تماس‌ها مشارکت دارند اعلام کرد، صحبت‌ها درباره مسئولیت دادن به شخصی در نوار غزه است که از حمایت اتحادیه عرب برخوردار و مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشد و بتواند نوار غزه را در پایان جنگ، مدیریت کند.