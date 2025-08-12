  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

ارائه خدمات پزشکی بیش از ۵۰ درمانگاه در مسیر نجف تا کربلا به زائران

ارائه خدمات پزشکی بیش از ۵۰ درمانگاه در مسیر نجف تا کربلا به زائران

مسئول درمانگاه‌های هلال‌احمر در طریق الحسین گفت: هلال‌احمر با بیش از ۵۰ درمانگاه و ۳ بیمارستان، به زائران مسیر نجف تا کربلا خدمات پزشکی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد عزتی وظیفه خواه مسئول درمانگاه‌های هلال‌احمر در طریق الحسین اعلام کرد: بیش از ۵٠ درمانگاه در سطوح مختلف ١، ٢، ٣ با ظرفیت‌های مختلف در حال ارائه خدمات امدادی پزشکی به زائران در مسیر نجف تا کربلا هستند.

وی افزود: درمانگاه‌های هلال‌احمر در طریق بر اساس تعداد پزشکان، کادر درمان و ویژگی‌های مختلف، به سه سطح ١، ٢، ٣ تقسیم شده‌اند.

عزتی ادامه داد: در کنار این درمانگاه‌ها در طریق الحسین، بیمارستان أمل در عمود ٢۴۴، بیمارستان الحیدریه در عمود ۵٧٨ و بیمارستان برکت در عمود ٩٨٩ به زائران اربعینی، خدمات ارائه می‌کنند.

کد خبر 6558222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها