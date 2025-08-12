ارائه خدمات پزشکی بیش از ۵۰ درمانگاه در مسیر نجف تا کربلا به زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد عزتی وظیفه خواه مسئول درمانگاههای هلالاحمر در طریق الحسین اعلام کرد: بیش از ۵٠ درمانگاه در سطوح مختلف ١، ٢، ٣ با ظرفیتهای مختلف در حال ارائه خدمات امدادی پزشکی به زائران در مسیر نجف تا کربلا هستند.
وی افزود: درمانگاههای هلالاحمر در طریق بر اساس تعداد پزشکان، کادر درمان و ویژگیهای مختلف، به سه سطح ١، ٢، ٣ تقسیم شدهاند.
عزتی ادامه داد: در کنار این درمانگاهها در طریق الحسین، بیمارستان أمل در عمود ٢۴۴، بیمارستان الحیدریه در عمود ۵٧٨ و بیمارستان برکت در عمود ٩٨٩ به زائران اربعینی، خدمات ارائه میکنند.
